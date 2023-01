TRANSFEROVERZICHT. Wie komt en wie vertrekt? Dit is jouw club nog van plan in de laatste week van de wintermercato

Welke spelers zijn in het vizier om te komen?

Thomas Henry, de Franse spits van Hellas Verona, was in beeld. Tot de ex-OHL’er zijn voorste kruisband scheurde. Nu hij voor een lange revalidatie staat, is hij niet meer interessant.

Julien Duranville, blijft hij of blijft hij niet bij Anderlecht? — © BELGA

Welke spelers zouden wel eens kunnen vertrekken?

Het is in de eerste plaats de vraag of goudhaantje Julien Duranville vertrekt. Dortmund heeft 10 miljoen euro veil voor de kwieke winger. Anderlecht zou ook graag af zijn van de zware contracten van Adrien Trebel, Wesley Hoedt en Hendrik Van Crombrugge, maar er zijn nog geen hyperconcrete pistes. Ook voor Benito Raman is een vertrek bespreekbaar, net als voor jongeren Killian Sardella, Noah Sadiki en Enock Agyei. Kristoffer Olsson, die nu al op huurbasis bij Midtjylland speelt, kan er definitief tekenen.

Op welke posities zoekt de club nog spelers?

Een spits, een centrale verdediger en een back.

Welke spelers zijn in het vizier om te komen?

Het is wachten op de aankondiging van de uitleenbeurt van Gyrano Kerk. De 27-jarige Nederlander komt voor zes maanden over van Lokomotiv Moskou. Daarnaast heeft Antwerp ook gepolst naar de Belgische jeugdinternational Yorbe Vertessen (22) van PSV, maar er lopen voorlopig geen onderhandelingen. Dat kan de komende dagen nog veranderen.

Gyrano Kerk is in beeld bij Antwerp. — © NurPhoto via Getty Images

Welke spelers zouden wel eens kunnen vertrekken?

Viktor Fischer (28) staat op de radar van het Zweedse AIK. Antwerp is bereid mee te werken als er een deftig bod komt. Dat is nog niet binnengelopen op de Bosuil. Willian Pacho (21) geniet wel interesse uit de G5-competities. De bedoeling is evenwel dat hij ten vroegste in de zomer een transfer zou maken.

Op welke posities zoekt de club nog spelers?

Offensief kan er, ook na de komst van Kerk, zeker nog iets bij: RAFC houdt de ogen en oren open. In principe is het ook achterin krap, maar het is lang niet zeker dat Antwerp daar nog nieuwkomers zal aanwerven. Dat zal ook afhangen van eventuele opportuniteiten op de markt.

Welke spelers zijn in het vizier om te komen?

Er komt niemand meer bij. Met de jonge Jamaicaan Tarick Ximines en Hugo Siquet is het werk af.

Hugo Siquet wordt gehuurd van Freiburg. — © Isosport

Welke spelers zouden wel eens kunnen vertrekken?

Dimitar Velkovski, maar het is nog niet duidelijk waarheen.

Op welke posities zoekt de club nog spelers?

Op geen enkele meer.

Welke spelers zijn in het vizier om te komen?

De naam van het Franse talent Willem Geubels (AS Monaco) deed de ronde, maar hij tekende uiteindelijk bij het Zwitserse St. Gallen. Daarnaast praatten de Carolo’s ook met Ibrahima Niane van de Franse tweedeklasser FC Metz om de voorlinie te versterken, maar momenteel ligt dat dossier opnieuw in de koelkast.

Welke spelers zouden wel eens kunnen vertrekken?

De Iraniërs Ali Gholizadeh en Amirhossein Hosseinzadeh willen vertrekken bij Charleroi. Bij Gholizadeh spelen privéproblemen, terwijl ook Hosseinzadeh niet helemaal kan aarden in België. Esteghlal uit hun thuisland Iran houdt de situatie in de gaten, net als wat clubs uit het Midden-Oosten. Er is ook concrete interesse in Ken Nkuba en Adem Zorgane, maar zij mogen enkel vertrekken bij een monsterbod. Charleroi legde ook al een aanbieding voor Joris Kayembe uit de MLS naast zich neer. Youssouph Badji mag – ondanks zijn doelpunt tegen Club Brugge afgelopen weekend – eventueel vertrekken als Charleroi een spits weet te halen.

Op welke posities zoekt de club nog spelers?

Een spits en een flankverdediger zijn de grootste prioriteiten. Als er spelers vertrekken, kijkt Charleroi ook nog naar eventuele vervangers.

Welke spelers zijn in het vizier om te komen? Club Brugge plant geen échte versterkingen op de transfermarkt, tenzij opportuniteiten.

Welke spelers zouden wel eens kunnen vertrekken?

Eduard Sobol (Strasbourg) en Arne Engels (Augsburg) en Cyle Larin (Valladolid) zijn al weg. Ook Daniel Pérez en Eder Balanta mogen weg.

Eduard Sobol trainde al mee bij Strasbourg. — © PHOTOPQR/DNA/MAXPPP

Op welke posities zoekt de club nog spelers?

Geen.

Welke spelers zijn in het vizier om te komen?

Een onbekende Russische verdediger, genaamd Aleksandr Filin. De 26-jarige Rus liet eerder deze maand zijn contract ontbinden bij de Russische staartploeg FK Khimki en kan dus transfervrij de overstap maken naar Eupen. Verwacht wordt dat zijn komst eerstdaags officieel wordt gemaakt.

Welke spelers zouden wel eens kunnen vertrekken?

De Ghanese international Mubarak Wakaso, die gehuurd wordt van het Chinese Shenzhen, wil een transfer naar zijn ex-club Elche forceren. Met het vertrek van James Jeggo (Hibernian FC), Jan Kral (uitgeleend aan FK Jablonec), Sambou Soumano (terug naar Lorient), Marciano Aziz (Kopavogs) en Pierre Ramses Akono (Alcoyano) werd de Eupense kern al stevig uitgedund. Voor Yentl Van Genechten was er interesse uit binnen- en buitenland, maar een vertrek van de rechtsback was onbespreekbaar voor het Eupense management.

Op welke posities zoekt de club nog spelers?

Centraal in de verdediging (Aleksandr Filin?) en diep in de spits. Smail Prevljak is bezig aan de laatste maanden van zijn contract bij Eupen en kan wel wat concurrentie gebruiken om hem scherp te houden.

Welke spelers zijn in het vizier om te komen?

Er zijn geen inkomende transfers meer als niemand vertrekt.

Welke spelers zouden wel eens kunnen vertrekken?

Andras Nemeth (terug bij Jong Genk, Sunderland of Hamburg) en Mika Godts (terug bij Jong Genk of Ajax?).

Op welke posities zoekt de club nog spelers?

Geen.

Welke spelers zijn in het vizier om te komen?

Bij de Buffalo’s zoekt men koortsachtig naar een vervanger voor Elisha Owusu. Voorlopig zijn er evenwel nog geen concrete pistes opgedoken. Voorts staat AA Gent open voor opportuniteiten.

Welke spelers zouden wel eens kunnen vertrekken?

Nadat eerder Andreas Hanche-Olsen (Mainz) en Elisha Owusu (Auxerre) de club verlieten, mag er niemand meer weg.

Op welke posities zoekt de club nog spelers?

een verdedigende middenvelder.

Welke spelers zijn in het vizier om te komen?

De Nederlandse rechtervleugelverdediger Denso Kasius van Bologna.

KV Kortrijk richt zijn vizier op Denso Kasius. — © Maurizio Borsari/AFLO

Welke spelers zouden wel eens kunnen vertrekken?

Luqman Hakim, Marko Ilic, Aleksandar Radovanovic en Kevin Vandendriessche.

Op welke posities zoekt de club nog spelers?

KV Kortrijk zoekt een echte zes, een verdedigende middenvelder. Coach Bernd Storck dringt door, want KVK beschikt momenteel niet over een speler die op die positie uit de voeten kan.

Welke spelers zijn in het vizier om te komen?

De Noorse linksbuiten Osame Sahraoui van Valerengen is in beeld.

OHL toont interesse in Osame Sahraoui, linksbuiten van het Noorse Valerengen . — © Getty Images

Welke spelers zouden wel eens kunnen vertrekken?

Er is interesse voor Mousa Tamari van Nantes, en ook uit Turkije en Griekenland, maar op zijn sociale media laat hij uitschijnen dat hij zijn contract zal uitdoen. Dat loopt tot komende zomer.

Op welke posities zoekt de club nog spelers?

Op de flank, maar ook op de tien (aanvallende middenvelder), waar Mathieu Maertens acht weken out is en Raphael Holzhauser vertrokken is.

Welke spelers zijn in het vizier om te komen?

In de zoektocht naar een centrumspits zette KV Mechelen zijn zinnen op Thomas Henry, tot Anderlecht en Club Brugge in de dans sprongen. Malinwa zoekt nu een alternatief.

Welke spelers zouden wel eens kunnen vertrekken?

Iebe Swers, Dries Wouters en Samuel Oum Gouet kregen een tijdje geleden te horen dat ze niet langer in de plannen passen. Voor Swers en Wouters is er interesse uit de Challenger Pro League. De Kameroener Oum Gouet trekt wellicht naar het buitenland.

Op welke posities zoekt de club nog spelers?

KV Mechelen wil in de eerste plaats zijn aanval versterken met een targetspits.

Welke spelers zijn in het vizier om te komen?

Momenteel circuleren geen concrete namen.

Welke spelers zouden wel eens kunnen vertrekken?

Momenteel wordt niet meer gerekend op Fanos Katelaris, voor wie een oplossing wordt gezocht.

Op welke posities zoekt de club nog spelers?

Een extra scorende spits is welkom, net als verdedigende versterking.

Welke spelers zijn in het vizier om te komen?

Gor Manvelyan (Nantes) en Iebe Swers (KV Mechelen).

Welke spelers zouden wel eens kunnen vertrekken?

Antoine Bernier (Metz of AA Gent).

Op welke posities zoekt de club nog spelers?

Op de posities van aanvallende middenvelder, diepe spits en flankverdediger.

Welke spelers zijn in het vizier om te komen?

Na de komst van Taichi Hara en Rocco Reitz zal er niets meer aan de kern worden toegevoegd.

Welke spelers zouden wel eens kunnen vertrekken?

Met Christian Brüls is een belangrijke speler vertrokken en daar blijft het voorlopig bij.

Op welke posities zoekt de club nog spelers?

Geen.

Welke spelers zijn in het vizier om te komen?

Met Club Brugge wordt er onderhandeld over een definitieve transfer van de centrale verdediger Ibe Hautekiet (20), tevens aanvoerder van Club NXT. De Guineese international Aguibou Camara (21), een aanvallende middenvelder van Olympiakos, is in beeld om te huren. Verder wordt de piste van Enock Agyei (18) bestudeerd voor komende zomer. Het Anderlecht-talent zou samen met zijn tweelingbroer Ebenezer contractvrij kunnen tekenen op Sclessin. De interesse in Zinho Vanheusden (23) is uitgemond in een doodlopend straatje. AZ wil de Limburger niet laten vertrekken.

Club NXT-aanvoerder Ibe Hautekiet is in beeld bij Standard. — © BELGA

Welke spelers zouden wel eens kunnen vertrekken?

Noë Dussenne (30) wacht op zijn transfer naar Lokomotiv Moskou. Omdat Standard weigert om rechtstreeks zaken te doen met Russische clubs moet de aanvoerder zijn contract eerst ontbonden worden vooraleer hij transfervrij kan tekenen in Moskou. Nicolas Raskin (21) heeft een persoonlijk akkoord met het Schotse Rangers. Het is alleen nog afwachten wanneer de Schotten met een officieel bod over de brug komen bij Standard. Voor Selim Amallah (26) is er concrete interesse van het Spaanse Valladolid. Genoa heeft geïnformeerd naar Denis Dragus (23), maar de Roemeen ziet een vertrek voorlopig niet zitten. Voor Abdoul Tapsoba (21) wordt een club gezocht om de spits aan uit te lenen. Ook voor de overbodige Aleksandar Boljevic (27) wordt nog een oplossing gezocht.

Op welke posities zoekt de club nog spelers?

De pandoering op Antwerp maakte duidelijk dat er best nog een centrale verdediger wordt bijgehaald om het nakende vertrek van Dussenne op te vangen. Centraal op het middenveld moeten de Rouches het gat opvullen dat Raskin heeft achtergelaten en offensief wordt er gezocht naar een aanvaller (centrum of flank) met de nodige snelheid en diepgang.

Welke spelers zijn in het vizier om te komen?

Niemand.

Welke spelers zouden wel eens kunnen vertrekken?

Dante Vanzeir geniet concrete interesse van de New York Red Bulls en staat zelf niet weigerachtig tegenover een transfer. Het valt af te wachten of beide clubs een akkoord vinden.

Dante Vanzeir zou Union wel eens kunnen verlaten deze winter. — © BELGA

Op welke posities zoekt de club nog spelers?

Momenteel nergens, tenzij Vanzeir nog vertrekt. Dan is een extra spits geen overbodige luxe.

Welke spelers zijn in het vizier om te komen?

De Japanse flankaanvaller Yuskue Matsuo (25) staat dicht bij een overgang naar ’t Kuipje. Westerlo bereikte al een akkoord met zijn Japanse club, Urawa Red Diamonds, over een uitleenbeurt tot het einde van het seizoen, met aankoopoptie. De komende dagen legt Matsuo fysieke en medische testen af, daarna kan de transfer volledig afgerond worden.

Welke spelers zouden wel eens kunnen vertrekken?

Na het vertrek van Halil Akbunar (Eyüpspor) en Lyle Foster (Burnley) is het niet de bedoeling dat er nog iemand vertrekt. Al zal er Mamoutou N’Diaye, die dit seizoen nog geen enkele keer de selectie haalde, niets in de weg gelegd worden als er een club zich aanbiedt.

Lyle Foster versierde een transfer naar het Burnley van Vincent Kompany. — © BELGA

Op welke posities zoekt de club nog spelers?

Offensief kan Jonas De Roeck na de transfer van Foster wel wat versterking gebruiken. Vorige zomer was Benito Raman nog in beeld, mogelijk staat hij nu opnieuw op de radar. De aanvaller mag nu opnieuw vertrekken bij Anderlecht, maar lijkt de voorkeur te geven aan een transfer naar het buitenland.

Welke spelers zijn in het vizier om te komen?

Jeffrey Bruma (ex-PSV) was in beeld, maar lijkt uiteindelijk toch het Turkse Kasimpasa in te ruilen voor Heerenveen.

Welke spelers zouden wel eens kunnen vertrekken?

Aanvaller Chinonso Offor verlaat eind deze maand Essevee en keert terug naar CF Montréal, dat hem uitleende.

Op welke posities zoekt de club nog spelers?

Zulte Waregem wil absoluut nog een centrale verdediger aantrekken die meteen een versterking betekent voor het hart van de defensie.