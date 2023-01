Fabio Silva neemt afscheid en doet dat zonder wrok: “Anderlecht is de grootste club van België”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Ik wil mijn dankbaarheid delen voor deze geweldige club en hun supporters. Ze geloofden in mij en vertrouwden mij op een moment dat velen twijfelden”, klinkt het.

“Ook een speciale vermelding voor mijn teamgenoten: bedankt voor alle steun en vreugdevolle momenten op en naast het veld. Er zijn echte vriendschappen ontstaan.”

“Dankbaarheid is iets essentieels in mijn leven, dus ik wil zeggen dat zij me allemaal de kans hebben gegeven om weer gelukkig te zijn en te doen waar ik het meest van hou!! Bedankt om me als mens en als speler te helpen groeien!!”

“En voor de ongelooflijke fans: jullie waren essentieel in de steun aan de ploeg en mezelf, hoewel de resultaten niet altijd waren wat we hadden verwacht. Het wordt een eer om voor deze club, de grootste van België, te blijven supporteren.”