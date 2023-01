Politiecamera’s moeten vrachtwagens uit dorpscentra houden, ook kafkaiaans verkeersbord aangepast

Burgemeesters bijten al jaren hun tanden stuk op: zware vrachtwagens op plekken waar die niet horen. Denk aan smalle straten in het centrum van een gemeente, of aan drukke schoolbuurten, vaak in een poging een file op bijvoorbeeld een autosnelweg te omzeilen.

Een een-tweetje tussen de federale en Vlaamse regering geeft de gemeentes nu wel de nodige wapens, waardoor er voor vrachtwagens haast geen ontsnappen meer mogelijk zal zijn.

Aan federale kant is daarvoor de Wegcode aangepast, meer bepaald de regels rond het verbodsbord C23, het rood-witte bord met in het midden het silhouet van een vrachtwagen.

Verbodsbord C23.

Omslachtig

Die regelgeving was voor de aanpassing kafkaiaans. Het bord kan bijvoorbeeld vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton verbieden op een bepaalde weg. “3,5 ton is alles wat groter is dan een bestelwagen”, aldus transportfederatie Febetra.

Maar omdat in de Wegcode stond dat deze tonnagebeperking verwees naar het ‘beladen’ gewicht van het voertuig, “kon de politie alleen sanctioneren wanneer die het voertuig, inclusief de lading, effectief ging wegen”, zegt Nick Arys van het Vlaams departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Wel erg omslachtig, want voor die weegapparatuur is bijvoorbeeld langs smalle dorpsstraten geen plaats. Met als gevolg dat een vrachtwagenchauffeur die zo’n bord negeerde, zelden of nooit op de bon belandde.

Vandaar de nieuwe definitie in de federale Wegcode voor dit verkeersbord. Die houdt nu enkel nog rekening met de Maximaal Toegelaten Massa (MTM), zeg maar de theoretische gewichtsklasse waarin voertuigen zijn onderverdeeld. Of een vrachtwagen effectief geladen is of niet, doet niet langer ter zake.

Daar komt nog bij dat, op voorstel van mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD), de Vlaamse regering voortaan toestaat dat de controle op deze tonnagebeperking gebeurt door “onbemande automatisch werkende toestellen”. Lees: ANPR-camera’s die nummerplaten kunnen lezen.

Concreet? Een gemeente kan voortaan bij het binnenrijden van het centrum een verbodsbord voor vrachtwagens plaatsen. Ze kan er dan een ANPR-camera naast hangen, die op basis van de nummerplaat de gewichtsklasse van de passerende voertuigen controleert. Dat gebeurt via een koppeling met de databank van de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV).

Blijkt de gewichtsklasse van het passerende voertuig hoger dan wat volgens het verbodsbord toegelaten is, belandt er haast volautomatisch een boete van 174 euro in de bus van de betrokken transporteur.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) heeft het over een “grote stap vooruit om efficiënter het sluipverkeer van vrachtwagens in dorpskernen aan te pakken. Totnogtoe moesten gemeenten improviseren.”

Volgens CD&V-verkeersspecialist Jef Van den Bergh (CD&V), tevens mobiliteitsschepen in het Antwerpse Kalmthout, kunnen gemeenten hierdoor ook “veel eenvoudiger vrachtwagens uit de buurt van scholen gaan weren. Zonder dat je op elke hoek van de school dan een verkeersagent moet zetten.”

Opmerkelijk: transportfederatie Febetra is niet tegen de fors verhoogde pakkans, “ook wij zij tegen de praktijk om met een vrachtwagen tot in woonbuurten te komen wanneer dat is om zo een file op de autosnelweg te omzeilen”, beklemtoont woordvoerder Isabelle De Maegt.