Tickets scoren voor het erotische Zundays-feestje in de Hasseltse Versuz? Vandaag betaalt een vrouw 3 euro minder dan een man. “We forceren de ticketverkoop, omdat we evenveel mannen als vrouwen willen”, zegt organisator en Zillion-bezieler Frank Verstraeten. Het ruikt naar discriminatie. Maar is het dat ook?