Duitsland gaat toch Leopard-tanks leveren aan Oekraïne, ook VS gaat tanks sturen

Duitsland heeft dinsdagavond dan toch beslist om Leopard 2-tanks te leveren aan Oekraïne. En ook de Amerikanen zullen eerstdaags aankondigen dat ze van plan zijn ‘een significant aantal’ Abrams-tanks naar Kiev te sturen. Polen en een aantal andere landen zetten eerder al het licht op groen. Zelenski had 300 tanks gevraagd, maar op dit moment worden het er hoop en al een kleine 100. En dat is, zeggen experts, te weinig om de Russen definitief terug te dringen.

Duitsland is toch overstag gegaan. Nadat het land zich lang terughoudend had opgesteld over de levering van Leopardtanks uit vrees voor een escalatie van het geweld, heeft bondskanselier Olaf Scholz nu zijn goedkeuring gegeven, weten Duitse media.

De Duitse regering heeft het besluit nog niet officieel bevestigd. Dat zou woensdag gebeuren. Scholz zal dan naar verwachting de levering van tien tot vijftien Leopard 2-tanks van het type 2A6 aankondigen. En Duitsland zal ook andere landen, waaronder Polen, de toestemming geven om Leopard 2-tanks van Duitse makelij aan Kiev te leveren.

Ook andere Europese landen zoals Griekenland, Spanje, Zweden en Finland gebruiken of hebben de A6-variant op voorraad en zouden bereid zijn om Zelenski te helpen. Ook Nederlandse minister-president Rutte zei vorige week bereid te zijn mee te betalen. Nederland bezit zelf geen Leopard 2-tanks, die gezien worden als de beste tanks ter wereld, maar heeft er achttien in leasing van Duitsland.

Amerika belooft Abrams-tanks

En nu de Duitse bondskanselier zijn akkoord gaf, hebben ook de Amerikanen aangekondigd dat ze overwegen ‘een significant aantal’ M1 Abrams-tanks te sturen. Er is daarover in de voorbije dagen diplomatiek overleg geweest tussen Duitsland en de VS. Een officiële aankondiging over de levering zou later deze week al kunnen volgen, zeggen Amerikaanse regeringsfunctionarissen aan The Wall Street Journal.

Maar of de beloofde leveringen snel voor een kentering zullen zorgen aan het oorlogsfront, lijkt echter onwaarschijnlijk. De Oekraïense president Zelenski en zijn regering hadden om 300 tanks gevraagd, maar als je alle Leopard-tanks, de Amerikaanse M1 Abrams en de Britse Challenger 2-tanks die beloofd zijn samentelt, zullen ze zich voorlopig tevreden moeten stellen met maximaal een 100-tal.

“En dat is te weinig om de Russen definitief terug te dringen”, vreest ex-kolonel Roger Housen. “De frontlijn is te uitgestrekt voor ‘maar’ een 100-tal tanks. Ze zullen er wel mee kunnen aanvallen en terrein mee kunnen terugpakken, maar geen oorlog mee kunnen winnen.”

Ten vroegste half april

Niet alleen het aantal tanks zal belangrijk zijn voor het verdere verloop van het conflict. “Er is ook het element tijd”, zeggen internationale militaire experts.

“In het allerbeste geval kunnen de tanks half april ingezet worden op het terrein”, zegt Housen. “Manschappen moeten eerst opgeleid worden, en er moet brandstof en munitie aangevoerd worden. En niet te vergeten, ook wisselstukken. Want ze zullen het zich niet kunnen veroorloven om een defecte tank achter te laten.”

Verschillende bronnen spreken echter van een groot Russisch offensief ergens in de maand maart. Dat zou al lang beslist zijn door Moskou. Tegen dan zou Poetin voldoende mensen en middelen ter plaatse moeten hebben.

Dat is ook de reden waarom Zelenski en zijn regering voor nieuwjaar al zo aandrongen op een snelle levering van zware tanks. “Als Rusland effectief in maart een groot offensief start, is de kans groot dat de meeste van die tanks die nu toegezegd zijn, nog niet zullen kunnen ingezet worden”, vreest Housen.