Ons land krijgt gigantisch ‘sportpretpark’: bekijk hier hoe het eruit zal zien

Vijftig verschillende sporten onder één dak, dat is het idee achter Sparkx. Van voetbal over golf tot de iets gewaagdere paragliding en skiën. Het sportpretpark moet het antwoord worden op de vraag: waar gaan we samen sporten?

Sparkx komt niet toevallig uit de koker van enkele voormalige Decathlon medewerkers, een andere plek waar sporten samenkomen onder één dak. “Het idee is ontstaan toen een van ons mee was op zakenreis in Zuid-Korea”, zegt medeoprichter Michiel van Schaik. “Daar bestond al een concept met verschillende sporten onder één dak. We zijn met dat idee aan de slag gegaan, hebben daarover gebrainstormd en daaruit is uiteindelijk Sparkx ontstaan.”

Het sportentertainmentpark moet voor heel het gezin wat bieden, jong en oud. “Geen evidente zaak. Met je 7-jarige badmintonnen is wel even leuk, maar na tien minuten pluimpjes rapen wordt het al minder. Hetzelfde met pakweg yoga: mijn vrouw is daar goed in, maar ik helemaal niet. Dan kan je dus bij ons terecht. Door te werken met technologie en virtual reality, kan je samen sporten, maar op je eigen niveau.”

Het park zal in het voorjaar de deuren openzwaaien in Hasselt. Hoeveel een toegangsticketje zal kosten, kan het bedrijf nog niet zeggen. De Vlaamse regering is wel overtuigd en gaf het jonge bedrijf een subsidie van 869.000 euro.

