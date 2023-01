Komt de Amerikaanse droom van Dante Vanzeir uit? Union-spits staat op een zucht van New York Red Bulls

Het ziet ernaar uit dat Dante Vanzeir (24) zijn Amerikaanse droom mag gaan beleven. Union en New York Red Bulls zitten in de laatste rechte lijn van de onderhandelingen. Een sluitend akkoord is er nog niet, maar dat wordt wel snel verwacht.

De kans is groot dat Dante Vanzeir zijn laatste wedstrijd voor Union gespeeld heeft, wat zijn eindbalans bij de vicekampioen op 91 matchen, 48 goals en 21 assists zou brengen – straffe cijfers. De laatste dagen zijn Union en New York Red Bulls naar mekaar toegegroeid over een definitieve transfer. Alle partijen naderen een akkoord na stevige onderhandelingen. Er moeten wel nog wat details geregeld worden, wat maakt dat er op alle niveaus nog een tikje voorzichtigheid is, maar nogmaals: de verwachting is dat het in orde komt.

Meer dan vijf miljoen euro

Union zou meer dan vijf miljoen euro vangen voor Vanzeir, een speler die het in 2020 zo goed als gratis aantrok. De club beseft dat de aanvaller een bijzonder specifiek profiel heeft – hij rendeert het best in een tweespitsensysteem, en er zijn niet heel veel clubs die op die manier spelen –, waardoor er nooit lange lijst aan geïnteresseerden zal zijn. Met die informatie in het achterhoofd is de aanbieding van NY Red Bulls erg aantrekkelijk voor Union. De bazen op Union weten dat goed mogelijk is dat er nooit nog een club zo veel centen veil zal hebben voor Vanzeir.

Voor Vanzeir zelf ligt er een meerjarig contract klaar in Amerika. Hij weet ongeveer wat hij bij NY Red Bulls kan gaan verdienen – op dat gebied worden er geen problemen verwacht. Union, dat werkt met barema’s, kon qua loon nooit tippen aan wat de Amerikanen Vanzeir kunnen bieden.

NY Red Bulls kwam Vanzeir op het spoor via intensieve scouting en was meteen overtuigd van zijn potentiële meerwaarde: met zijn explosiviteit, diepgang en neus voor doelpunten is hij een gedroomde aanwinst voor coach Gerhard Struber. Bij NY Red Bulls zal Vanzeir terechtkomen in een kern met hoofdzakelijk Amerikanen: er spelen amper Europeanen. Het nieuwe seizoen in de MLS begint eind februari, de doelstelling van NY Red Bulls is om mee te draaien bovenaan het klassement.

Vervanger

Union-coach Karel Geraerts ziet Vanzeir niet graag vertrekken. Met de Limburger verliest hij een sleutelspeler, het is sowieso een sportieve aderlating. De ambitie van Union, dat nog actief is op drie fronten, is om Vanzeir nog waardig te vervangen, maar de tijd tikt – de transferperiode loopt nog maar tot dinsdag. Eerder deze mercato wimpelde Union al interesse voor Dennis Eckert af. Een goede zet, blijkt nu: het is in eerste instantie aan de Duitser om Boniface en Nilsson het vuur aan de schenen te leggen.