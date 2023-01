Lazio straft AC Milan af, rode loper naar de titel uitgerold voor leider Napoli

Regerend landskampioen AC Milan heeft na zes competitiewedstrijden zonder nederlaag verloren op het veld van Lazio, dat nu als derde in de Serie A tot op één punt nadert van de Milanezen. Het werd een pijnlijke 4-0. Leider Napoli telt twaalf punten voorsprong. Wie houdt de Napolitanen nog van de titel?

Milan heeft vier Belgen in de kern, maar geen enkele daarvan startte in de basis. Na amper vier minuten opende Milinkovic-Savic (ex-Genk) de score voor thuisploeg Lazio.

Milinkovic-Savic wordt bedankt voor een droomstart. — © AFP

Nog in de eerste helft maakte Zaccagni er 2-0 van. Milan toonde zich defensief veel te kwetsbaar en kon zelf geen vuist maken.

Zaccagni heeft de bal in het net gekregen. — © AFP

Vroeg in de tweede helft mochten drie Belgen tegelijk het veld Inkomen bij AC Milan: De Ketelaere, Saelemaekers en Origi. Alexis Saelemaekers liet zich opmerken met een lobbal in de kleine rechthoek, waarop Leao kwam ingelopen, maar Lazio-verdediger Hysaj verhinderde het doelpunt.

Uiteindelijk zou de inbreng van de drie Belgen weinig veranderen aan het wedstrijdverloop. Na 67 minuten was de wedstrijd helemaal gespeeld toen Luis Alberto er vanaf de stip 3-0 van maakte. De Spanjaard bracht even later de 4-0 aan, afgewerkt door Felipe Anderson.