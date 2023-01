Wij spraken met ‘de Misleider van het Jaar’: “Over de hele wereld vragen mensen zich af: wie zijn die idioten rond mij?”

In Zweden gaven ze hem de titel van Misleider van het Jaar. Tegelijk staat zijn eerste boek, Omringd door idioten, bij één miljoen Zweden in de kast. Ook bij ons gaan zijn “boeken met de vier kleurtjes” vlot over de toonbank. Tot ergernis van de hele academische wereld. Wij gingen naar een lezing van Thomas Erikson (57) en spraken met de man die mensen wereldwijd kleur doet bekennen. “Over de hele wereld vragen mensen zich af: wie zijn die idioten rond mij?”