Bokslegende Mike Tyson beschuldigd van verkrachting die dateert van 30 jaar geleden

Een vrouw heeft een rechtszaak aangespannen waarin ze voormalig zwaargewicht bokskampioen Mike Tyson ervan beschuldigt haar ergens begin jaren negentig te hebben verkracht nadat ze hem had ontmoet in een nachtclub in Albany, New York.

De vrouw, die 5 miljoen dollar schadevergoeding eist, zegt dat Tyson haar in een limousine heeft verkracht en dat ze in de jaren daarna “fysiek, psychisch en emotioneel letsel” heeft opgelopen.

Wanneer de feiten plaatsvonden, weet ze niet meer. Ze verklaarde alleen dat het begin jaren negentig gebeurde, rond dezelfde tijd dat Desiree Washington Tyson beschuldigde van verkrachting in Indianapolis. Tyson werd op 10 februari 1992 voor die feiten veroordeeld en zat drie jaar in de gevangenis.

De rechtszaak in New York werd aangespannen onder de Adult Survivors Act van de staat, die slachtoffers van seksueel geweld een jaar de tijd geeft om rechtszaken aan te spannen over mishandelingen die jaren of zelfs decennia geleden hebben plaatsgevonden.

“Ik heb meerdere keren neen tegen hem gezegd en hem gevraagd ermee op te houden, maar hij bleef me aanvallen”, zei de vrouw. “Hij trok toen mijn broek uit en verkrachtte me gewelddadig.”

De advocaat van de vrouw, Darren Seilback, zei in een apart dossier dat zijn kantoor de vrouw niet zomaar op haar woord geloofde, maar haar beschuldigingen onderzocht en vaststelde dat ze “zeer geloofwaardig” waren.

De in Brooklyn geboren Tyson (56) werd geprezen als de onbetwiste wereldkampioen zwaargewicht van 1987 tot 1990, maar zijn leven buiten de ring was turbulent.

Tysons ex-vrouw, acteur Robin Givens, zei in de scheidingspapieren dat hun huwelijk eind jaren tachtig werd gekenmerkt door gewelddadige uitbarstingen van haar ex.