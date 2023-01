Ze redden honderden Oekraïners tussen de raketten en drones, maar bekochten dat met hun eigen leven: twee vermiste Britten omgekomen

Chris Parry (28) en Andrew Bagshaw (47) kwamen om terwijl ze een vrouw probeerden te evacueren in Soledar. — © Instagram, The Spearhead Foundation/Handout via REUTERS

Twee Britten die als vrijwilliger in Oekraïne werkten, zijn gedood tijdens een poging tot “medische evacuatie” van een bejaarde vrouw uit Soledar. Dat hebben hun families bekendgemaakt. De stad in Oost-Oekraïne is het toneel van hevige confrontaties tussen Russische en Oekraïense troepen. De mannen namen “veel persoonlijke risico’s om de levens van anderen te redden”. “We zijn zo trots.”

Christopher Parry (28) en Andrew Bagshaw (47) waren, afzonderlijk van elkaar, in het begin van de oorlog als civiele hulpverleners naar het Oekraïense slagveld afgereisd. Ze voerden water, voedsel en medicijnen rond, maar reden vooral heen en weer in conflictgebied om honderden burgers te evacueren van aan het front. Tot ze verdwenen.

Op 6 januari waren de mannen het laatst gezien, toen ze vanuit Kramatorsk naar het zwaarbevochten Soledar, nabij Bakhmoet, vertrokken. Een dag later werden ze als vermist opgegeven. Wagner-leider Jevgeny Prigojine zei op 11 januari dat zijn strijders het lichaam van een van hen had teruggevonden bij Soledar. Documenten van beide mannen zouden bij het lichaam zijn aangetroffen.

Nu is het overlijden van beide Britten bevestigd door hun families en het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken. “Het is met grote droefheid dat we aankondigen dat onze geliefde Chrissy samen met collega Andrew Bagshaw werd gedood toen ze probeerden een humanitaire evacuatie uit Soledar, in Oost-Oekraïne, uit te voeren”, zegt de familie van Christopher Parry in een verklaring die verspreid werd door Buitenlandse Zaken.

Volgens een verklaring van Bagshaws familie probeerden de mannen een bejaarde vrouw te redden uit Soledar, in “een gebied met intense militaire actie”, toen hun wagen werd geraakt door een granaat.

Dag voordien video van raketinslag

Dat hun vrijwilligerswerk levensgevaarlijk was, bleek een dag voor hun verdwijning nog uit filmpjes die Chris Parry gemaakt had met de actiecamera op zijn borst. De avontuurlijke en sportieve softwareontwikkelaar uit Engeland postte geregeld beelden op Instagram met een link naar een inzamelingsactie voor brandstof en onderhoud van hun voertuigen. In Parry’s laatste video’s is te zien hoe vlak naast zijn wagen een raket ontploft terwijl hij door Bakhmoet rijdt. Eens hij uitgestapt is om de mensen te gaan zoeken die geëvacueerd moeten worden, komt hij in het zicht van Russische troepen en moet hij het op een lopen zetten.

Eerdere video’s tonen hoe hij beschoten werd door Russische tanks en maar net kon ontkomen. Parry legde in gesprekken met journalisten uit dat hij verzoeken kreeg van mensen om hun familieleden te gaan evacueren van aan het front. Veel andere vrijwilligers durfden dat niet meer. Maar er zaten nog mensen die weg wilden, dus bleef hij het wagen, hoewel auto’s zoals de zijne het doelwit waren van drones. Aan BCC Radio Cornwall zei Parry op 2 januari nog: “Gisteren had ik een drone op ongeveer 10 meter van mijn gezicht en dat was een van mijn engste momenten hier. Voor algemene bombardement boven je hoofd heb je gewoon niet de tijd of moeite om terug te deinzen, want dan zou je je halve leven op de grond zitten.”

Aan Sky News vertelde de softwareontwikkelaar uit Engeland: “Ik neem elke dag zoals het komt. Als je verschrikkelijke dingen ziet, blijft het je soms bij. Maar je hebt een job. Je zit in een zorgpositie en zodra je deze mensen ophaalt, moet je weggeraken, weg van de beschietingen, die voortdurend rond ons gebeuren.” Soledar wordt beschouwd als een van de gevaarlijkste plekken in Oekraïne op dit moment.

Bagshaw, een Britse genetica-onderzoeker die was uitgeweken naar Nieuw-Zeeland en in april naar Oekraïne trok, vertelde aan de Nieuw-Zeelandse nieuwssite Stuff dat hij vooral ouderen evacueerde van aan het oostelijke front. “Hoe meer je naar het oosten gaat, hoe erger het wordt. Er is gewoon massale vernietiging eigenlijk”, klonk het in augustus. Ook de wegen waren zwaar beschadigd, wat de reddingsactie van de vrijwilligers bemoeilijkte.

“Bijzonder trots”

Zowel Parry’s als Bagshaws familie zegt erg trots te zijn op het werk dat de twee Britten in Oekraïne deden. Chris Parry’s “onbaatzuchtige vastberadenheid om de ouderen, jongeren en kansarmen daar te helpen heeft ons en zijn grotere familie bijzonder trots gemaakt”, verklaren Rob, Christine en Katy Parry. Volgens hen was de jonge Engelsman sportief en avontuurlijk, en wilde hij de wereld rondreizen. “Hij kon het niet laten om in maart naar Oekraïne te trekken, op het donkerste moment van het begin van de Russische invasie, om diegenen te helpen die dat het hardst nodig hadden, en meer dan 400 levens en veel achtergelaten dieren te redden. Het is onmogelijk in woorden uit te drukken hoezeer hij gemist zal worden, maar hij zal voor altijd in ons hart blijven.”

Chris Parry in Bakhmoet de dag voor zijn verdwijning. — © REUTERS

“Andrew nam onbaatzuchtig vele persoonlijke risico’s en redde vele levens”, aldus Bagshaws ouders, dame Sue en professor Phil Bagshaw, die het Canterbury Charity Hospital stichtten. “We houden van hem en zijn erg trots op wat hij deed.”

“Wij willen dat zijn dood niet tevergeefs is”, verklaarde Bagshaws familie ook. “Wij behoren tot de vele ouders die de dood van hun zonen en dochters betreuren.” Sinds het begin van de Russische aanvalsoorlog elf maanden geleden zijn al tientallen buitenlanders omgekomen in Oekraïne. Velen van hen vochten aan de zijde van het Oekraïense leger.

“Wij dringen er bij de beschaafde landen van de wereld op aan deze immorele oorlog te stoppen en de Oekraïners te helpen hun vaderland te bevrijden van een agressor”, aldus de Bagshaws. “De wereld moet sterk zijn en Oekraïne bijstaan, door hen de militaire steun te geven die zij nu nodig hebben en hen te helpen hun verwoeste land na de oorlog weer op te bouwen.”

Andrew was “alleenstaand, had een broer, twee zussen en zeven neven en nichten”, volgens zijn familie. Parry was “een zorgzame zoon, een fantastische broer, een beste vriend voor zovelen en een liefhebbende partner voor Olga”. “Het is onmogelijk in woorden uit te drukken hoezeer hij gemist zal worden, maar hij zal voor altijd in ons hart blijven.”