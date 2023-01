Hamont-Achel

De Sint-Benedictusabdij van Hamont-Achel, beter bekend als de Achelse Kluis, is verkocht. De nieuwe eigenaar is de Kempense ondernemer Jan Tormans. Dat bevestigt de abdij van Westmalle, de vorige eigenaar van de Achelse Kluis. Door de verkoop is het bier Achel niet langer trappistenbier.