Bus met Belgische schoolkinderen betrokken bij verkeersongeval in Duitsland: chauffeur en vijf kinderen lichtgewond, alle anderen ongedeerd

Een bus met een zestigtal schoolkinderen uit Liedekerke en Sint-Pieters-Leeuw is dinsdagnacht betrokken geraakt bij een zwaar verkeersongeval in Duitsland. Dat melden verschillende Duitse media. De buschauffeur en vijf kinderen raakten daarbij lichtgewond, de andere kinderen en hun begeleiders bleven ongedeerd.

Het ongeval vond dinsdagnacht omstreeks 2.30 uur plaats op de A3-snelweg ter hoogte van Höchstadt an der Aisch, nabij Nuremberg in het zuidoosten van Duitsland. De bus reed er in een colonne van drie, toen de snelweg versmalde wegens wegenwerken. De eerste bus reed langs een stilstaand veiligheidsvoertuig, maar de tweede bus raakte die signalisatie. Het is nog niet duidelijk waarom de chauffeur een inschattingsfout heeft gemaakt.

De bus raakte zwaar beschadigd. De chauffeur raakte echter slechts lichtgewond, hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Ook vijf kinderen raakten lichtgewond, maar hun schaafwonden konden ter plaatse verzorgd worden door de hulpdiensten. De snelweg werd na het ongeval in beide richtingen urenlang volledig afgesloten.

Opvang

De bus met 38 schoolkinderen van de basisschool Sint-Antonius uit Liedekerke en zo’n 20 leerlingen van de basisschool Den Top uit Sint-Pieters-Leeuw was op de terugweg van sneeuwklassen in Duitsland. Ze werden na het ongeval tijdelijk opgevangen in een nabijgelegen sporthal, waar ze psychologische bijstand en eten en drinken krijgen. Een andere bus is onderweg om hen veilig naar huis te brengen.

“Het is een hele geruststelling dat er niemand gewond is”, zegt burgemeester Steven Van Linthout (CD&V) van Liedekerke. “Het had veel erger kunnen aflopen.” De ouders van alle kinderen werden inmiddels op de hoogte gebracht door de schooldirecties. Ook het Centrum voor Leerlingenbegeleiding werd verwittigd, zij kunnen indien nodig psychologische bijstand verlenen voor ouders en kinderen.

De kinderen werden na het ongeval opgevangen in een nabijgelegen sporthal. — © rr

© Kreisbrandinspektion Erlangen-Höchstadt

© Kreisbrandinspektion Erlangen-Höchstadt