IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. Het verhaal van een ultiem eresaluut, een lawine en een ex aequo aan de top van de topschuttersstand

Ook in SV Zaffelare - SKL Doorslaar was het plezant. Jacob Laureyns op zijn knieën, terwijl Bilal Yaddou probeert hem te omspelen. Ondertussen kijkt een gevelde ploegmaat van Yaddou toe. — © Nic Declercq

In provinciale is het ook plezant. Vraag dat maar aan Nicholas Neyt, die vijf keer scoorde voor FC Daknam. Het voorbije weekend was er in onze provincie geen sprake van zware sneeuwval en daardoor konden we weer genieten van memorabele wedstrijden, met flink wat doelpunten en tal van topverhalen. Jawel, het is weer tijd voor onze wekelijkse afspraak met de échte voetbalhelden van Oost-Vlaanderen.

1. Lawine aan goals in eerste provinciale

Liefst 33 doelpunten in acht wedstrijden. De teams in eerste hadden er duidelijk zin in en terwijl men in Limburg noodgedwongen sneeuwballengevechten moest houden in plaats van competitiewedstrijden afwerken, regende het in de hoogste provinciale reeks bij ons doelpunten. Zo haalde SV Zottegem vernietigend uit tegen SKN Sint-Niklaas: 7-2, met onder meer een hattrick voor Heymans. Leider KSK Beveren stuurde Kallo dan weer met 5-1 naar huis. Hier was Vergauwen goed voor een hattrick.

2. Evergem 2020 lachende derde in 3A

Het topduel tussen KFC Sint-Kruis-Winkel en leider VK Watervliet eindigde in een 4-2-zege voor Sint-Kruis-Winkel. Hierdoor springt Evergem 2020 naar de leiding in de rangschikking. Brouwers en co. wonnen met 2-4 op bezoek bij Eendracht Hansbeke en tellen zo twee punten meer dan Watervliet. De nieuwe leiders houden bovendien nog een inhaalwedstrijd achter de hand.

3. Vrasene aan het feest in het Waasland

KFC Vrasene werkt een rustig seizoen af en kampeert in de brede middenmoot in 2C, maar op bezoek bij KSK Kallo werkten ze een allerminst doordeweekse partij af. Onder impuls van een ontketende Jeroen De Saegher won KFC Vrasene uiteindelijk met 1-8 in Kallo. In dezelfde reeks leek KAV Dendermonde lange tijd op weg naar een eerste puntje van het seizoen, maar in de slotminuten pakte VK White Boys uiteindelijk toch de volle buit dankzij een goal van Maes.

4. Waarschoot brengt prachtige hulde

Vreugde en verdriet liggen soms dicht bij elkaar. Vorige week werd FAC Waarschoot zwaar getroffen door het plotse overlijden van coach Koen Goethals. Daags na de begrafenis van de 51-jarige trainer bracht Waarschoot een ultiem eresaluut. De geëmotioneerde maar hypergemotiveerde thuisploeg won de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter KVV Zomergem met 12-0. Het twaalfde doelpunt kwam van Simon Goethals, de neef van de volkomen onverwacht overleden trainer.

De betreurde Koen Goethals (r.). — © photo Marc Van Hecke

5. Daknam haalt vernietigend uit tegen Orly

13-0, de uitslag van het duel tussen FC Daknam en Orly Sint-Niklaas spreekt voor zich. De term vooroorlogse score is eigenlijk niet eens meer van toepassing. Nicholas Neyt was goed voor vijf doelpunten en kende dan ook een uitstekende namiddag. Helemaal bovenin de stand blijft Blauw-Wit Temse ongenaakbaar: 5-1-zege tegen PD Kruibeke en nu al een voorsprong van vijftien punten nadat HRS Haasdonk B niet verder kwam dan een 1-1-gelijkspel op bezoek bij Lokeren-Temse B.

De beste schutter van Oost-Vlaanderen

Timothy Van Laecke heeft Hugues Van Holderbeke te pakken. Net als de topschutter van SKV Oostakker telt nu ook de spits van SKL Doorslaar 31 doelpunten. Van Holderbeke kwam dit weekend niet tot scoren en moet zo zijn voornaamste concurrent naast zich dulden. Jesse Brouwers lijkt ook weer bij de les en prikte twee treffers voor Evergem 2020.

31 goals: Hugues Van Holderbeke (SKV Oostakker, 4A) en Timothy Van Laecke (SKL Doorslaar, 2C)

27 goals: Thijs De Leeuw (Kluisbergen Sport B, 4C)

26 goals: Thibaut Vanhuffel (VSV Gent B, 4A)

25 goals: Jesse Brouwers (Evergem 2020, 3A)

24 goals: Ismail Ben Ayad (Blauw-Wit Temse, 4E) en Gilles Dentijn (Jong Zulte A, 3B)

23 goals: Louis Thyssen (Sp. Sint-Gillis-Waas, 2C)

22 goals: Gianni Peeters (Bosdam-Beveren, 4E), Renko Van Acoleyen (KFC Baasrode, 4D)

21 goals: Dylan Verstraeten (FC Sint-Kruis-Winkel, 3A)

20 goals: Mathis De Schamphelaere (VC Zevergem Sp., 4B), Egon Pletinckx (VK Ninove B, 3D), Dieter De Mulder (Gavere-Asper, 3B), Dante Meul (Blauw-Wit Temse, 4E) en Ruben Deleu (VVE Hansbeke, 3A)

19 goals: Quinten De Muer (FCG Sint-Laureins, 2A), Brian Vandenbossche (SV Sint-Anteliks A, 3D) Kevin Sa Faria (Rangers Opdorp, 3E), Mehmet Kutlu (VKA Middelburg, 4A), Gregory Vermeeren (Standaard Muide, 3A), Jasper Paternoster (FC Bonanza, 4C) en Thibeaux Van Nuffel (VCE Houtem B, 4D)

18 goals: Daoud Mahli (FC Ronse, 4C)

Wat u dit weekend vooral in de gaten moet houden

* De remonte van Mariakerke is alweer in de kiem gesmoord. De Gentenaren begonnen 2023 met een zege tegen KSK Vlaamse Ardennen, maar gingen het voorbije weekend kansloos onderuit in Melsele, 4-0. Het team van Cedric Vlaeminck blijft zo in de gevarenzone en moet dringend punten pakken. Misschien dit weekend al op bezoek bij SK Denderhoutem?

* In 2A moest FC Latem vorig weekend even de rol lossen in de titelstrijd. Met een thuiswedstrijd tegen FCE Meetjesland krijgt Latem zaterdagavond de kans om zich te herpakken. FCG Sint-Laureins en FC Destelbergen laten elkaar ondertussen niet los en maken zich stilaan op voor een ontzettend spannende titelstrijd.

* Een Gentse derby in 3A: Muide ontvangt zaterdagavond Sint-Kruis-Winkel, terwijl koploper Evergem 2020 voor eigen publiek naaste achtervolger Watervliet ontvangt. Doelpunten en spektakel gegarandeerd!

* In 3B eindigden vier van de acht duels vorig weekend op een gelijkspel. Benieuwd of koploper Bottelare opnieuw kan aanknopen met een zege na de 1-1-puntendeling bij Huise-Ouwegem. Tegenstander van dienst is Vinkt, dat de punten zelf ook nog heel hard nodig heeft.

* In 4A heeft Dampoort optimaal geprofiteerd van het puntenverlies van leider Oostakker. Dampoort won met 1-0 van FC Anatolia Gent. In de stand gaan Oostakker en Dampoort nu nek aan nek. Afwachten of beide teams dit weekend foutloos blijven.

* In 4C blijft het lekker spannend. WIK Boekel telt één puntje minder en speelde al een wedstrijd meer dan leider SK Munkzwalm B, maar alles blijft nog mogelijk. Beide ploegen lijken alvast vastberaden om elkaar geen geschenkjes uit te delen. Wij houden hun resultaten reikhalzend in de gaten.

Een foutje, een opmerking of vooral iets gezien wat een leuk item kan zijn in de volgende aflevering? Stuur een mailtje naar sportoost@nieuwsblad.be.