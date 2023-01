De Lijn bestelt eerste elektrische accordeonbussen

De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn zal in de eerste helft van 2024 voor het eerst elektrische gelede bussen, ook gekend als accordeonbussen, in haar vloot hebben. Er is een bestelling geplaatst voor 65 exemplaren bij de Italiaanse constructeur Iveco, zo kondigde De Lijn woensdag aan. Het order heeft een waarde van 48 miljoen euro.

De bussen van 18 meter lang zullen met één laadbeurt ruim 300 kilometer kunnen rijden. Ze zullen onder meer uitgerust zijn met USB-laadpunten, informatieschermen en een elektrische oprijplaat voor kinderwagens en rolstoelen, zegt De Lijn.

“Voor het eerst bestelt De Lijn ook gelede e-bussen”, zegt Ann Schoubs, de directeur-generaal van De Lijn, in een persbericht. “Gelede bussen zijn een belangrijk onderdeel van onze vloot. Aangezien ze ruim 110 klanten kunnen vervoeren, zijn ze ideaal om tijdens piektijden meer wagens uit het verkeer te halen.”

Het gaat om een eerste schijf van gelede e-bussen die De Lijn bestelt bij Iveco. Eerder deze week was al bekend geraakt dat de openbaarvervoermaatschappij in totaal tot 500 dergelijke bussen kan bestellen bij de Italiaanse constructeur.

Concurrent VDL, die een fabriek heeft in het West-Vlaamse Roeselare, trok nog naar de Raad van State omdat zijn offerte voor de bestelling geweigerd werd, maar ving daar bot. Ook Ebusco, de Nederlandse busbouwer waarvan zakenman Marc Coucke aandeelhouder is, protesteerde tevergeefs bij de Raad van State.

De elektrische gelede bussen zullen worden gebouwd in de busfabriek van Iveco in het westen van Frankrijk, nabij Nantes, zegt Paul Mechele van Iveco Benelux. Het gaat om de tweede bestelling die het Italiaanse bedrijf binnenhaalt bij De Lijn. In 2013 won het een order voor 150 bussen; het was toen de eerste keer dat een buitenlandse constructeur met een contract ging lopen, vertelt Mechele nog.

“Met deze bestelling zetten we een volgende stap in ons ambitieus vergroeningsprogramma voor De Lijn”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). “De inzet van e-bussen betekent de vergroening en modernisering van de vloot, met als doel de luchtkwaliteit in Vlaanderen en de reiservaring voor de klant te verbeteren.”