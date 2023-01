Mediamagnaat Rupert Murdoch wil dan toch geen fusie Fox en News Corp

Mediamagnaat Rupert Murdoch heeft zijn plannen voor een fusie van de door hem gecontroleerde bedrijven Fox en News Corp laten varen. In een brief aan Fox noemt de 91-jarige miljardair de in oktober voorgestelde samenvoeging “niet optimaal”.

Met de deal wilde Murdoch de twee mediaconcerns herenigen die in 2013 van elkaar werden gescheiden in de nasleep van een groot afluisterschandaal bij Britse tabloids. Maar een groep aandeelhouders van News Corp was fel gekant tegen de fusie omdat bepaalde bedrijfsonderdelen een te lage waarde toegedicht kregen.

De voorgenomen ingreep werd gezien als een poging om de greep van Murdochs zoon Lachlan, die topman is van Fox, over de mediaconcerns te versterken. Met de fusie zouden bekende kranten als The Wall Street Journal en New York Post en uitgever HarperCollins samenkomen met het moederbedrijf van Fox News en de vele andere televisiezenders van Fox

Naast kritische beleggers was naar verluidt ook Murdochs andere zoon, James, tegen de fusie. Hij zou bestuursleden van Fox en News Corp brieven hebben aangeschreven waarin hij vraagtekens zette bij de mogelijke voordelen van de fusie. James Murdoch stapte in 2020 uit het bestuur van News Corp vanwege een meningsverschil over de koers van het bedrijf.