Ze zien eruit als gewone snoepjes, maar zijn gevaarlijk: politie waarschuwt voor ‘Hiribo’-snoep

Hiribo in plaats van Haribo. — © Politie Kempen Noord-Oost

Tijdens de controle van een voertuig in Poppel (Ravels) hebben inspecteurs van de lokale politie Kempen Noord-Oost afgelopen weekend een zakje met cannabissnoepjes in beslag genomen.

De kleurrijke snoepjes bevatten een zeer hoog gehalte aan THC en hebben een veel sterker effect dan het roken van cannabis. Hierdoor kan het gebruik onder meer psychoses veroorzaken.

LEES OOK. Politie en spoedartsen waarschuwen voor kleurrijke cannabissnoepjes: “Effect veel groter dan roken van joint”

“Hoewel deze producten niet vrij te verkrijgen zijn, willen we iedereen toch waarschuwen voor het bestaan hiervan”, zegt een woordvoerder. “Door het uitzicht ervan is het immers niet ondenkbaar dat ze verward zouden worden met gewoon snoepgoed.” De merknaam op het in beslag genomen pakje verschilt ook maar één letter met de merknaam van een bekend snoepjesmerk.

De lokale politie Turnhout en ook het AZ Turnhout waarschuwden al eerder voor de opkomst van de cannabissnoepjes. (mph)