Nieuwjaarsreceptie van Club Brugge levert 300.000 euro op voor goede doel: “Verdubbeling van eerste editie”

An Caers (Special Olympics Belgium), Bart Verhaeghe (voorzitter Club Brugge) en Peter Gheysen (Head of Foundation) bij de bekendmaking van de opbrengst. — © IF

De tweede ‘Charity Night’ van Club Brugge bracht dinsdagavond maar liefst 300.000 euro op. De nieuwjaarsreceptie van blauw-zwart stond voor de tweede keer volledig in het teken van liefdadigheid en lokte een kleine 500 trouwe partners. De helft van de opbrengst gaat naar Special Olympics Belgium. “Door de grote respons moesten we ook nog Club-iconen inschakelen”, zegt Peter Gheysen.

De eerste editie van de Charity Night ging door in 2020: toen werd de nieuwjaarsreceptie van Club Brugge voor de eerste keer gekoppeld aan het goede doel. “Daarna moest het concept twee jaar in de koelkast door corona”, aldus Peter Gheysen, coördinator van de Club Brugge Foundation.

Aan tafel met speler

Het concept is eenvoudig: elke partner van Club krijgt de kans om een tafel voor tien personen aan te kopen en zo rechtstreeks het goede doel te steunen. Elke tafel krijgt dan het gezelschap van een speler van de A-kern voor een gezellig avondje tafelen.

“In totaal werden vijftig tafels gereserveerd”, zegt Gheysen. “De respons was zo groot dat we naast spelers ook ex-spelers en coryfeeën van blauw-zwart moesten inschakelen.” Uiteindelijk klokte de Charity Night op een kleine 500 aanwezigen én een recordopbrengst van 300.000 euro af. “Een verdubbeling van de eerste editie”, aldus Gheysen. Wie er was, kreeg waar voor zijn geld: Gabriel Rios werd namelijk ingeschakeld als special guest en verzorgde enkele nummers.

Veiling unieke stukken

Tijdens de nieuwjaarsreceptie in het Bruges Meeting & Convention Center werden ook enkele unieke items geveild. Een tripje naar Benfica-Club Brugge voor twee personen leverde maar liefst 10.000 euro op, terwijl iemand anders 4.500 euro neertelde om elf kinderen te laten oplopen met de spelers tijdens een thuismatch van Club.

Het eindbedrag van 287.550 euro werd uiteindelijk afgetopt op 300.000 euro door voorzitter Bart Verhaeghe. De Club Brugge Foundation en de Special Olympics Belgium krijgen elk een cheque van 150.000 euro.

Zelfde waarden

“Omdat we dezelfde waarden delen: inclusiviteit en sport voor allen”, vertelt Gheysen. “Voor onze Foundation zijn die werkingsmiddelen erg belangrijk. Zo beginnen we op korte termijn een voetbalteam voor mensen met een amputatie en willen we onze No Heart, No Glory-campagne (waar je op je smartphone via augmented reality een hartmassage leert toedienen, red.) nog verder uitrollen. En zo zijn er nog een aantal belangrijke projecten die op til staan. Dat de opbrengst van 2020 verdubbeld werd, is natuurlijk ongelofelijk mooi.”