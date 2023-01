Halve finales Nations League bekend: Nederland moet voorbij Kroatië, opnieuw clash tussen Spanje en Italië

Nederland-Kroatië en Spanje-Italië zijn de halve finales in de Final Four van de Nations League (14-18 juni). Dat is het resultaat van de loting van woensdag, op de hoofdzetel van de UEFA in het Zwitserse Nyon. De Nederlandse recordinternational Wesley Sneijder opende de balletjes.

Nederland en Kroatië spelen de eerste halve finale op 14 juni in de Rotterdamse Kuip. De tweede halve finale tussen Spanje en Italië is op 15 juni in de Grolsch Veste in Enschede. Op zondag 18 juni vinden de troostfinale en de grote finale plaats. De troostfinale gaat door in de Grolsch Veste, de finale in De Kuip.

België had zich ook kandidaat gesteld om gastheer te spelen voor de Final Four van de Nations League, maar de Rode Duivels moesten in hun groep Nederland voor laten gaan.

Bondscoach Ronald Koeman was met Oranje in 2019, in zijn vorige periode als bondscoach, ook al actief in het finaletoernooi van de Nations League. Dat werd toen voor het eerst gehouden. Oranje verloor in de eindstrijd van Portugal. Spanje verloor twee jaar geleden van Frankrijk in de finale van de tweede editie, nadat het had gewonnen van Italië.