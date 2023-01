Het is nog lang geen uitgemaakte zaak dat onze energiefactuur vanaf april zo’n 20 euro per maand duurder wordt. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) legt nu wel de geplande hervorming van de accijnzen op de regeringstafel, maar binnen de ploeg van premier Alexander De Croo (Open VLD) zal nog flink gebakkeleid worden over hoe en wanneer de invoering moet ingaan.