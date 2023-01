Fabio Silva moet nu voor PSV doelpunten gaan maken: “Hij is een veelzijdige aanvaller”

De Portugees zat dit weekend al op de tribune tijdens de competitiewedstrijd van PSV tegen Vitesse. “Fabio is een veelzijdige aanvaller die op meerdere posities voorin kan spelen”, zei algemeen directeur Marcel Brands. “Hij geeft ons extra mogelijkheden en daar zijn we erg blij mee.”

“Hier krijgt jong talent de kans zich te ontwikkelen”, was ook Silva in zijn nopjes. “Daarnaast kan ik gaan leren van Ruud van Nistelrooij, een van de beste spitsen ooit.”

Bij Anderlecht maakte Silva in 32 wedstrijden 11 doelpunten. Vooral in het begin van het seizoen was hij een absolute sterkhouder. De voorbije week werd duidelijk dat hij Brussel wilde verlaten. Hij zat niet in de selecties van paars-wit voor de competitiewedstrijden tegen Zulte Waregem (2-3-nederlaag) en Seraing (0-1-overwinning).

Bij Wolverhampton ligt de spits nog tot medio 2026 onder contract. Tweeënhalf jaar geleden namen de Wolves hem voor 40 miljoen euro over van FC Porto, tot een doorbraak in Engeland kwam het echter nog niet.

De Eindhovenaren huurden in de eerste seizoenshelft Ki-Jana Hoever al van Wolverhampton. De 21-jarige vleugelverdediger keert terug naar de Wolves. De Nederlander kwam bij PSV in slechts vijf Eredivisie-duels in actie.

PSV, de club van onze landgenoten Yorbe Vertessen en Johan Bakayoko, was op zoek naar aanvallende versterking, nadat eerder deze transferperiode Cody Gakpo (Liverpool) en Noni Madueke (Chelsea) vertrokken. De Eindhovenaren staan voorlopig derde in de Eredivisie, met drie punten achterstand op koploper Feyenoord. Dinsdag verloor PSV nog verrassend met 1-0 bij FC Emmen.