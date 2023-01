Duitsland bevestigt: land zal 14 Leopard-tanks leveren aan Oekraïne

“Bondskanselier Olaf Scholz heeft woensdag aan de regering aangekondigd dat Duitsland de militaire steun voor Oekraïne verder zal versterken”, aldus de verklaring. “De regering heeft beslist de Oekraïense strijdkrachten gevechtstanks van het type ‘Leopard 2’ ter beschikking te stellen.” De bondskanselier stelt in de mededeling dat Duitsland “internationaal nauw gecoördineerd” handelt.

Bedoeling is om twee tankbataljons met Leopard-tanks voor Oekraïne samen te stellen. Daarvoor zal Duitsland in een eerste fase een compagnie met 14 tanks van het type Leopard 2-A6 ter beschikking stellen. De opleiding van Oekraïense tankbemanningen zal snel van start gaan, staat nog in de mededeling.

Andere Europese partners zullen van hun kant zulke tanks aan Oekraïne mogen leveren. “Duitsland zal de partnerlanden die snel Leopard-tanks uit hun voorraden aan Oekraïne zullen leveren, de betreffende toelatingen geven”, klinkt het ook.

Al maandenlang vraagt Oekraïne om gevechtstanks van westerse makelij voor de strijd tegen Rusland. Met zulke tanks hoopt Oekraïne om meer terrein te heroveren. Naar verwachting zullen ook de Verenigde Staten woensdag de levering van M1 Abrams-tanks concreet maken.