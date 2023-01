Ex-Open VLD’er (51) veroordeeld nadat hij minderjarige online om seks vroeg: “Het frêle jongetje kan er nog altijd niet over vertellen”

Een 51-jarige Kortrijkzaan is door de correctionele rechtbank veroordeeld nadat hij minderjarigen op seksuele manier online had benaderd. De man, die een voorzitters- en ondervoorzittersfunctie bekleedde voor Open VLD, kreeg 18 maanden cel met uitstel.

In 2018 stond J.V. nog op de provincieraadslijst voor Open VLD, twee jaar later werd hij verkozen tot ondervoorzitter in een regionale raad van de partij, woensdagmorgen werd de 51-jarige J.V. uit Kortrijk veroordeeld voor inbreuken tegen de zedenwetgeving.

Eind 2017 had hij online contact met een toen jongetje van amper 14 jaar én kampend met autisme. “Verwerpelijke feiten, zeker omdat het om een kwetsbaar persoon gaat”, aldus de advocaat van het jonge slachtoffer. “Hij kan er nog altijd niks over vertellen. Het frêle jongetje ziet er na al die tijd nog altijd uit als een kind.”

De 51-jarige Kortrijkzaan had hem toen naar zijn leeftijd gevraagd en wist dat hij minderjarig was. Toch vroeg hij om eens af te spreken om seksuele daden te stellen. De feiten kwamen pas laat aan het licht toen er begin 2021 een melding kwam bij de Nederlandse politiediensten. Met het alias ‘Jimmy B’ benaderde hij toen online onder meer een 12-jarig meisje en een 13-jarig jongetje.

Alle feiten bewezen

De man zelf gaf in tranen toe dat hij zwaar in de fout ging. In die periode zat zijn relatie in een dipje. “Er gaat geen moment voorbij dat ik denk aan wat ik berokkende. Ik wil kijken naar de toekomst, maar ik weet niet of ik nog een toekomst heb als ik zou veroordeeld worden”, sprak hij de rechter toe.

Zijn advocaat vroeg daarom ook de probatie-opschorting. Tevergeefs, want de rechter achtte alle feiten bewezen. Ze veroordeelde V. tot een celstraf van 18 maanden en een boete van 1.600 euro, beiden met uitstel mits naleving van probatievoorwaarden. Zo met hij zich onder andere laten begeleiden voor zijn seksuele problematiek. De man wordt bovendien voor 5 jaar ontzet uit zijn rechten waardoor hij zich vijf jaar niet meer verkiesbaar kan stellen. Het slachtoffer wordt een morele schadevergoeding van 1.500 euro toegekend.

“Wij wilden sowieso het vonnis afwachten, maar de man heeft een maand geleden zelf zijn lidmaatschap bij de partij opgeheven om de partij niet te schaden”, zegt Maarten Swinnen van Open VLD. “Verder doen wij daar geen uitspraken over omdat het om een privézaak gaat.”