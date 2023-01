Julien Duranville krijgt z’n droomtransfer, Anderlecht z’n broodnodige centen: toptalent wordt eerstdaags medisch gekeurd

Julien Duranville is op weg naar Borussia Dortmund. De onderhandelingen verlopen vlot en de medische tests van het 16-jarige toptalent zijn in aantocht. Anderlecht kan met bonussen een bedrag tussen de 12 en 13 miljoen euro ontvangen.

Anderlecht was bereid om een van hun goudhaantjes deze winter nog te verkopen. Duranville wilde zijn contract dat loopt tot 2024 niet verlengen en dus moest RSCA in actie treden. Zeker omdat Dortmund – Duranvilles’ droomclub – bereid is een mooie som te betalen. Het steekt bij de fans, maar paars-wit kan de centen goed gebruiken.

De medische keuring van de beloftevolle aanvaller is in aantocht, volgens het Franse L’Equipe zou dat zelfs donderdag al zijn. Daarna zal hij een contract van 4,5 jaar zal tekenen. Anderlecht zou 8,5 miljoen euro plus bonussen krijgen voor Duranville. De totale som kan zo oplopen tot een bedrag tussen de 12 en 13 miljoen euro.

© BELGA

“De fondsen die via deze transfer worden opgehaald, moeten Anderlecht kunnen helpen om deze winter sterker te worden. De club uit de Brusselse rand staat pas op de 11e plaats”, aldus L’Equipe, dat Duranville omdoopt tot “de nieuwe sensatie van het Belgische voetbal.”

Duranville zit momenteel slechts aan elf duels in de A-ploeg. Hij debuteerde vorig seizoen onder Vincent Kompany tegen Club Brugge en in deze jaargang scoorde hij slechts één keer tegen OHL. Zijn passage bij de Brusselse hoofdmacht dreigt met 373 speelminuten héél erg summier te blijven. Duranville trainde afgelopen dagen nog vooral in de zaal na een hamstringblessure.