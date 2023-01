Na nul op vijftien trekt FCV Dender met het mes op de keel naar Lommel: “Kunnen niet ontkennen dat we in moeilijke periode zitten”

Coach Regi Van Acker recupereerde tegen Jong Genk zijn aanvoerder Lennard Hens, terwijl Dylan Ragolle zijn rentree vierde in de defensie. Na een snelle ingooi van Rommens reageerde Godts sneller dan De Bodt en Dender prijkte na twaalf minuten al op achterstand. Een zwakke thuisploeg maakte voor rust niets klaar, maar Gies redde de meubelen op een poging van Carpe. Tijdens de rust werd linksachter Dubko gewisseld voor flankaanvaller Ngongo en vanuit een driemansdefensie kwam Dender sterker voor de dag. Op het uur keerde Rotundo een kopbal van Borry van de lijn. Hens zonderde Atteri af met een heerlijke pass, maar die verslikte zich in zijn balcontrole. Gies zweefde een vrijschop van Geusens in hoekschop. Gies hield Dender in koers na een een-op-eensituatie met Carpe, die in de toegevoegde tijd ook nog eens voorlangs mikte. De jonge Genkies wonnen voor het eerst een uitwedstrijd en sleurden Dender mee in het degradatiemoeras. De nieuwkomers Alexandre De Bruyn en Gilles Ruyssen zijn inzetbaar in Lommel en ook Tiago Çukur als Olivier Myny keren terug uit schorsing, maar Hens zit op het strafbankje na zijn vijfde gele kaart.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Niet laten intimideren

Rechtsachter Antoine De Bodt ging tegen Virton defensief twee keer in de fout. Tegen Jong Genk kwam de Dilbekenaar scherper voor de dag. “Met een goede prestatie koop je niets wanneer je verliest”, weet De Bodt. “Ik ben dan ook ontgoocheld. Zelf leverde ik goede en minder goede acties af. Met Mika Godts kreeg ik ook te maken met een klepper. Hij vertrekt naar Ajax en schepte daar ook mee op. Ik riposteerde dat hij op het veld niet moest praten maar voetballen. Door dergelijke nonsens laat ik me niet intimideren. Een topspits als Godts heeft dat ook niet nodig om zich te laten gelden. Tegen Virton had ik helaas een tegentreffer op mijn conto. Ik liep in de oefenwedstrijd tegen Denderhoutem een enkelblessure op, waardoor ik de voorbereiding miste. Ik ben blij dat ik terug ben. In de voorbereiding speelde ik trouwens ook als rechtsachter. Tegen Jong Genk was mijn bobijntje wel af met een tweede wedstrijd op drie dagen. We moeten nog niet panikeren, maar kunnen wel niet ontkennen dat we in een moeilijke periode zitten. Uitgerekend voor deze twee sleutelmatchen sloeg een blessuregolf toe.”

De Bodt blijft strijdvaardig ondanks de mindere gang van zaken. “We hebben nog dertien wedstrijden voor de boeg en de club zorgde voor een kwaliteitsinjectie met twee sterke nieuwkomers. Lommel beschikt over een sterk team en won de heenmatch, maar toen was onze ploeg nog niet klaar en bovendien incasseerden we een strafschop en een rode kaart. We moeten dan ook geloven in een goed resultaat.”