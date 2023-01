Koningin Mathilde krijgt zeldzame gouden munt (van 12,5 euro) ter ere van 50ste verjaardag

De munt bevat ook een primeur: voor het eerst zijn de portretten van koningin Mathilde en koning Filip samen te zien op een gouden herdenkingsmunt, zegt de KMB. Op de ene kant van de munt staat koningin Mathilde in profiel, met daarnaast haar monogram (een ‘m’ met een kroon boven) en het getal 50. Aan de andere kant staat koning Filip, met ook de nominale waarde van de munt en de landsnaam in drie talen.

De Mathilde-munt is de eerste Belgische herdenkingsmunt van 2023. Daarmee willen de KMB en minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) “de koningin bedanken voor haar onvoorwaardelijke steun voor het land, diens inwoners en de vele maatschappelijke projecten die ze de afgelopen jaren een warm hart toedroeg”, luidt het in een persbericht.

In een interview met VTM ter gelegenheid van haar 50ste verjaardag (op 20 januari) pleitte de koningin bijvoorbeeld voor meer investeringen in preventie voor mentaal welzijn. En vorig jaar legde ze in alle provincies van het land een wandel- of fietstocht af met mensen en organisaties die begaan zijn met projecten rond mentaal welzijn.

De gouden munt – die verpakt wordt in een luxueus etui met genummerd certificaat van echtheid – kost 159 euro, zo staat op de website www.herdenkingsmunten.be.

