Vrouw en dochter van vermoedelijke spil in corruptieschandaal Europees Parlement moeten niet aan België overgeleverd worden

In het corruptieschandaal in het Europees Parlement moet Italië de echtgenote en dochter van de vermoedelijke spil in het schandaal, Antonio Panzeri, niet aan België overleveren. Dit hebben de advocaten van de twee vrouwen volgens Italiaanse media gezegd.

Volgens de advocaten ziet het federale parket in België af van een overleveringsverzoek omdat Panzeri, vroeger lid van het Europees Parlement, zich tot een omvangrijke samenwerking met de autoriteiten verbonden heeft. Hij geldt als de sleutelfiguur in het schandaal rond de vermoedelijke beïnvloeding van beslissingen van het Europees Parlement door Qatar en Marokko.

De Italiaan zou als tussenpersoon aan de touwtjes getrokken hebben in de zaak, waarin ook Eva Kaili, de voormalige vicevoorzitster van het EP, in voorlopige hechtenis zit. De speurders verdenken de vrouw en dochter van Panzeri ervan dat ze op de hoogte waren van zijn illegale zaken en zijn gesjoemel ondersteunden. De twee werden in december opgepakt en onder huisarrest geplaatst. Een rechtbank stemde in met hun overlevering, maar de vrouwen gingen daartegen in beroep.

Ondertussen is ook de belastingadviseur van Panzeri opgepakt. Zij zou samen met de dochter, een advocate, voor het witwassen van smeergeld gezorgd hebben.