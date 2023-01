Marc Coucke reageert op de schimmige constructies bij Anderlecht: “Jammer dat mijn buikgevoel klopte”

Huidig eigenaar Marc Coucke is dankbaar dat het Brusselse gerecht werk maakt van de vervolging van zij die hem destijds oplichtten. Uiteraard is hij ook boos op Van Holsbeeck, Henrotay en co. Echt verrast is hij al lang niet meer, zegt hij. “Toen ik de club kocht, vielen er wel héél snel lijken uit de kast.”

“Je neemt een club met zo’n grandeur over, voor zoveel geld, dan wil je dat alles normaal verloopt. Dat nu blijkt dat dit niet het geval is, valt me zwaar.” Marc Coucke reageert aangeslagen maar strijdvaardig op het nieuws dat het federaal parket elf personen en drie vennootschappen wil vervolgen. Allen betrokken bij de verkoop van de club aan Coucke in 2017, volgens het gerechtelijk onderzoek maakte het oud-bestuur, geflankeerd door advocatenkantoren en enkele vennootschappen, zich schuldig aan misdrijven als oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen, private corruptie, schending van het beroepsgeheim en misbruik van vertrouwen. Wanneer de verdachten (allicht) doorverwezen worden, is nog niet duidelijk. Tal van partijen hebben op de valreep nog extra onderzoeksdaden gevraagd, een wettelijk recht.

LEES OOK. Parket wil 14 verdachten voor de rechter wegens gesjoemel bij verkoop van Anderlecht

Allicht snel burgerlijke partij

Coucke zegt dankbaar te zijn dat het onderzoek zo serieus wordt gevoerd. De kans is zeer waarschijnlijk dat hij zich binnenkort burgerlijke partij stelt. “De geleden schade zal uiteraard vergoed moeten worden.”

Hij stelt dat hij zich effectief opgelicht voelt, gerold door mensen met (toen) een goede reputatie met wie hij wekenlang onderhandelde. Al vond de oplichting, volgens het onderzoek, vooral in de nasleep van de (ver)koop van de club plaats.

Zijn buikgevoel destijds klopte, zegt hij. “Ik voelde vrij snel dat er dingen niet klopten. Dat er sprake was van onfrisse praktijken. Niet lang na mijn aantreden bleken er dan wel heel veel lijken uit de kast te vallen. Er waren zoveel dingen die niet klopten.”

(Lees verder onder de foto)

Marc Coucke had al snel door dat er onder het vorige bestuur tal van onfrisse praktijken plaatsvonden. — © ISOPIX

LEES OOK. Hele ex-top van Anderlecht dreigt binnenkort voor rechter te komen: waar gaat het precies om?

Rien à faire

Hij spreekt schande van de hele situatie. “Intussen zijn we meer dan vijf jaar verder en ik moet hier nog over praten. Dat kan niet de bedoeling zijn in zo’n prachtig verhaal. Rien à faire, ik blijf echter strijdvaardig en laat mijn juristen hun werk doen.”

Door wie Coucke zich het meest gerold voelt, wil hij niet kwijt. Hij verwijst naar het vermoeden van onschuld van het oud-bestuur. Het onderzoek leert alvast dat het vorige bestuur een constructie bedacht om huismakelaar Christophe Henrotay alsnog te vergoeden voor geleverde diensten. Met Coucke die ongewild voor die commissie zou moeten opdraaien.