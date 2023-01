Containerrederijen Maersk en MSC zetten alliantie stop

De twee grootste containerrederijen wereldwijd gaan hun samenwerkingsverband niet verlengen. Het Deense Maersk en het Zwitserse MSC gingen via de ‘2M’-alliantie in 2015 samen in zee om capaciteit op hun schepen te delen. De alliantie zal na 2025 niet voortgezet worden, zo melden beide rederijen woensdag in een gezamenlijk persbericht.

In 2015 gingen ze voor tien jaar een samenwerking aan, met een periode van twee jaar om de stopzetting van de samenwerking te kennen te geven. In onderling akkoord zullen de samenwerking in januari 2025 stopzetten.

CEO Vincent Clerc van Moller-Maersk en collega Soren Toft van MSC geven in het persbericht aan dat er “veel veranderd is” sinds de twee bedrijven in 2015 de samenwerking aangingen. “Door het beëindigen van de 2M-alliantie plaveien we voor beide bedrijven de weg om de individuele strategieën na te streven.” Maersk en MSC willen goed blijven samenwerken in de resterende periode en “ten volle” de diensten van 2M blijven leveren aan klanten van de twee rederijen.

De aankondiging heeft geen onmiddellijke gevolgen voor klanten die gebruik maken van 2M, klinkt het nog. Klanten worden gecontacteerd voor ondersteuning tijdens en na de uitfasering van de alliantie.

Concurrenten

Beide bedrijven zijn in toenemende mate concurrenten op andere domeinen. Elk zetten ze de voorbije jaren in op groei van transport over land en in de lucht. Maersk ondergaat bijvoorbeeld een transformatie van zuivere rederij naar een transportbedrijf dat zowat de hele keten bestiert voor klanten. MSC, Zwitsers maar van Italiaanse komaf, heeft het grootste orderboekje voor nieuwe schepen en stak Maersk vorig jaar voorbij als grootste containerrederij.

“We moeten ons nu focussen op de ingratie van de activiteiten op de oceaan met die op land”, zegt Johan Sigsgaard, directielid bij Maersk aan persbureau Bloomberg. “We nemen de controle, meer terug, vooral op de belangrijke oost-westverbinding met Azië.”