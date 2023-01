Dilsen-Stokkem/Tübingen

Woensdagochtend om 7.45 uur is kleine Mila (1,5) uit Dilsen-Stokkem in slaap gedaan voor de levensreddende, maar tegelijk levensbedreigende operatie aan haar tumor in Duitsland. Na uren wachten kregen de ouders het verlossende nieuws: de operatie is geslaagd.