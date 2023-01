Goed nieuws uit Spanje: Eden Hazard hervat de groepstrainingen bij Real Madrid

Hazard zag zijn ploeggenoten met 0-2 winnen in Baskenland. Hij werd sowieso niet aan de aftrap verwacht. Zijn laatste speelminuten in La Liga dateren van 11 september, toen hij mocht starten tegen Mallorca. Sinds zijn terugkeer van het WK in Qatar, waar hij afscheid nam van de Rode Duivels, kreeg hij enkel nog maar in de derde ronde van de Copa del Rey speelminuten, tegen de bescheiden vierdeklasser Cacereno. Na een bleke prestatie werd hij toen na 67 minuten naar de kant gehaald.

Ook Aurelien Tchouameni trainde woensdag opnieuw mee bij de Koninklijke na een kuitblessure. Dani Carvajal (spierblessure) en Lucas Vazquez (enkelblessure) werkten indoor.