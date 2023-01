Streptokokken aan opmars bezig: Agentschap Zorg en Gezondheid raadt aan waakzaam te blijven

Het aantal besmettingen met streptokokken nam de voorbije maanden toe. Hoewel de meeste besmettingen niet zo erg zijn en spontaan genezen, roept het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) woensdag wel op alert te blijven voor tekenen die kunnen wijzen op een invasieve streptokokkeninfectie. Zo’n infectie kan leiden tot ernstige ziektes, zoals een zware longontsteking of bloedvergiftiging. Een snelle behandeling is daarom cruciaal.

Wie luchtwegklachten met koorts ondervindt, krijgt van het agentschap dus de raad om een arts te raadplegen bij ongerustheid of verslechtering van de klachten na drie dagen.

Enkel de ernstigste gevallen van invasieve streptokokkeninfecties worden gemeld, maar daaruit blijkt alvast een toename in vergelijking met vorige jaren. “Ze komen gelukkig ook nu nog niet zo vaak voor, maar we willen mensen toch aansporen om waakzaam te zijn en tijdig een arts te consulteren bij verslechtering van de medische toestand”, zegt AZG-woordvoerder Joris Moonens.

Een tweetal weken geleden raakte bekend dat het Antwerpse Universitair Ziekenhuis in december 25 patiënten opnam na een besmetting met streptokokken. “Normaal zien we die zware streptokokkenbesmettingen enkele keren per jaar, nu zijn het er 25 in een maand”, zei Philippe Jorens van UZA toen aan de openbare omroep. Ook in de universitaire ziekenhuizen van Leuven en Gent zou men meer streptokokkenbesmettingen zien bij kinderen, al is de stijging daar minder uitgesproken.

Het agentschap raadt mensen verder aan om bij een infectie met koorts paracetamol als eerste keuze te gebruiken, en geen ibuprofen tegen de koorts of pijn. Ouders zijn het best waakzaam voor alarmsignalen wanneer een kind zieker wordt, zoals suffer worden, een grauwe kleur krijgen of ademnood. Op de pagina over koorts op de website van Opgroeien is een flowchart te vinden die ouders helpt welke inschatting ze het beste maken.