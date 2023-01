Werkman zit vast in hoogspanningsmast na medisch probleem: brandweer rukt uit voor evacuatie

In Lint heeft de brandweer woensdagochtend een arbeider geëvacueerd die vastzat in een hoogspanningsmast. De man kreeg op een hoogte van vijftig meter een medisch probleem, waardoor hij niet meer zelfstandig naar beneden kon. De reddingsactie gebeurde in samenwerking met een klimteam van de firma.

Kort na 11u kreeg politiezone Hekla een melding over een arbeider die vastzat in een hoogspanningsmast op de Duffelsesteenweg in Lint. “De werkman was bezig met onderhoudswerken aan de mast, maar kreeg op vijftig meter hoogte een medisch probleem waardoor hij niet op eigen houtje terug naar beneden geraakte”, vertelt Dimitri Eeckhout, woordvoerder van politiezone Hekla.

De brandweerposten van Lint en Edegem en die van Duffel kwamen ter plaatse. “Omdat het incident zich afspeelde op een hoogte hoger dan dertig meter, werd ook de ladderwagen van de Antwerpse brandweer gevraagd. Deze kan tot vijftig meter hoog. Ook het klimteam van de firma zelf kwam ter plaatse”, zegt Eeckhout.

In samenwerking met de brandweer en het klimteam van de firma kon de arbeider worden geëvacueerd. “Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Voor de evacuatie werd de Duffelsesteenweg kort even afgesloten. Grote verkeershinder bleef uit”, aldus de politie. (nelo)

