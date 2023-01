Vanaf nu is vogels kijken gewoon weer zijn hobby: de bekendste vogelaar van het land gaat met pensioen

Dit weekend is vogeltelweekend. Maar Jan Rodts (60), Vlaanderens bekendste vogelaar, gaat voortaan vogels tellen in de tuin van zijn landhuis in Lignac. En leven als een gepensioneerde god in Frankrijk. Rodts was 34 jaar lang hoofdman en posterboy van Vogelbescherming Vlaanderen, nu zwaait hij af. Wij gingen nog één keer met hem op stap en werden gebombardeerd met weetjes over fluitende eenden, lofzangen op stinkende drekvogels en verhalen over dreigbrieven met uitgeknipte krantenletters.