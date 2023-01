Vier machinegeweren zijn nog altijd spoorloos, ze liggen ergens te wachten op toekomstige terroristen

De speurders toonden woensdagmiddag op het terreurproces een opmerkelijke foto. Een IS-vlag met daaronder een collectie wapens. Een foto waarop de Brusselse terroristen toonden welke vuurwapens, granaten en explosieven ze allemaal ter beschikking hadden. De foto is kort voor de aanslagen van 22 maart 2016 gemaakt in de schuilplaats in de Max Roosstraat in Schaarbeek. Hij werd gevonden op de computer van de terreurcel die door twee vuilnismannen werd ontdekt kort na de ontploffingen.

Het is een indrukwekkende collectie wapens. Een shotgun, vier machinegeweren, enkele granaten, twee kleine handwapens, enkele pakketjes explosieven. En nog opmerkelijker: het merendeel van die wapens is nooit teruggevonden.

In de laatste audioboodschap van de terreurcel naar hun opdrachtgever in Syrië legt Najim Laachraoui uit dat ze tijdens hun aanslag geen wapens zullen gebruiken. Anders dan bij de aanslagen in Parijs. Door de aanwezigheid van militairen in de luchthaven vrezen ze te snel uitgeschakeld te worden. “Om een maximaal aantal slachtoffers te maken zullen we ons onder de reizigers mengen en ons laten ontploffen”, zegt hij.

Wapens veilig opbergen

Maar wat dan met het beetje bij beetje verzamelde wapentuig? Dat zal - alweer volgens de audioboodschap - door “trouwe broeder” Abou Imrane naar een veilige bergplaats worden gebracht. Daar zullen ze blijven liggen tot er later een nieuwe terreurcel opstaat, die de wapens wel kan gebruiken.

Abou Imrane is door de onderzoekers geïdentificeerd als Bilal El Makhoukhi, een IS-aanhanger die in Syrië een been verloor en terugkeerde naar België. El Makhoukhi zit al wekenlang zo onopvallend in de glazen box van het terreurproces. Maar de speurders probeerden de jury gisteren duidelijk te maken dat hij wel degelijk een cruciale rol heeft gespeeld, als trouwe medewerker van de terreurcel.

De grote rol van El Makhoukhi

De speurders verklaarden dat El Makhoukhi jarenlang heeft ontkend dat hij ook maar iets met de verdwenen wapens te maken had. Tot juni 2022. De man werd toen nog maar eens verhoord, in de gevangenis van Marche-en-Famenne. En na jaren ontkennen gaf hij plots toe dat hij wel degelijk betrokken is bij het verbergen van het wapenarsenaal. Hij vertelde de speurders dat hij de dag voor de aanslagen naar de schuilplaats in Schaarbeek werd geroepen. De wapens lagen er klaar in een sportzak, de munitie in een rugzak. Hij heeft ze dan niet meegenomen. Ze zijn “later” - wanneer is niet duidelijk - weggehaald uit het appartement. Daarbij zou nog een onbekende betrokken zijn, met wie El Makhoukhi samenwerkte. Maar hij wilde niet zeggen wie dat was, noch waar ze de wapens nadien hebben verstopt.

Tot vandaag is het wapenarsenaal van de terreurcel onvindbaar. Al hebben de speurders er alles aan gedaan om ze te vinden. Meer dan vijftig huiszoekingen werden daartoe uitgevoerd. Allemaal vruchteloos.