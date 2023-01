Twee doden en meerdere gewonden bij mesaanval op trein in noorden van Duitsland, verdachte opgepakt

Bij een mesaanval op een trein in het noorden van Duitsland zijn woensdag twee mensen om het leven gekomen. Er raakten ook zeven mensen gewond, waarvan drie zwaar. Een man viel hen om 15 uur aan op een trein die van Kiel naar Hamburg reed. Volgens Duitse media zat de man tot een week geleden nog in voorhechtenis.

Er zou woensdagnamiddag paniek ontstaan zijn op de regionale trein, toen drie meisjes een wagon binnenstormden en meedeelden dat er zich een man met een mes aan boord bevond. De politie kreeg verschillende noodoproepen binnen - de eerste om 14.58 uur - en de trein hield onverwacht halt in het station van het dorpje Brokstedt. Vermoedelijk hebben passagiers of personeelsleden aan de noodrem getrokken.

Op de trein stak hij meerdere mensen neer. Twee personen kwamen om het leven, drie zijn zwaargewond, vier lichtgewond. Over de identiteit van de slachtoffers is voorlopig nog niets bekend. Volgens ooggetuigen was er begrijpelijkerwijs enorme paniek op de trein.

De politie kon de vermoedelijke dader oppakken in het station van Brokstedt. Over de identiteit van de man bestaat nog onduidelijkheid. De politie spreekt van een man tussen 20 en 30 jaar. De lokale regering van een man tussen 25 en 40 jaar. De Duitse krant Bild sprak in eerste instantie van een Syrische man. Later deelden zij mee dat het vermoedelijk om een Palestijnse vluchteling uit Gaza gaat. Ook Focus schrijft dat. Volgens hun informatie gaat het om een 33-jarige man uit Palestina.

De Duitse zender Welt voegtdaar nog aan toe dat de man in kwestie vermoedelijk Ibrahim A. is en dat hij in 2014 naar Duitsland kwam. De man zou al meermaals in aanraking gekomen zijn met de politie omwille van seksuele en gewelddadige misdrijven. Hij zou tot een week geleden nog in voorlopige hechtenis gezeten hebben. De man zou volgens Welt wel niet omgeschreven worden als gevaarlijk. Zijn motief is nog onduidelijk. Vermoedelijk is er sprake van mentale problemen.

De informatie werd voorlopig nog niet bevestigd door de politie of de overheid.

“Geschokt en ontzet”

Het treinstation van Brokstedt is tot nader order gesloten. Politie en ambulances zijn massaal ter plaatse en hebben een veiligheidszone afgebakend. Heel wat treinritten in de deelstaat werden al geschrapt.

“Ons diepste medeleven gaat uit naar de nabestaanden van de slachtoffers. Wij wensen de gewonden een spoedig en volledig herstel”, deelde de spoorwegmaatschappij mee.

Sabine Sütterlin-Waack, minister van de deelstaat Schleswig-Hölstein, zei tegen NDR: “Het is verschrikkelijk, we zijn allemaal geschokt en ontzet dat zoiets is gebeurd.”