Waarom Amadou Onana na amper zes maanden Everton alweer zou willen verlaten: rode lantaarn, handtastelijke fans en chaos alom

© Everton FC via Getty Images

Hij speelt er nog maar zes maanden, mag zo goed als altijd meedoen en kan op zijn 21ste volop ontbolsteren in de Premier League. Maar toch zou het niet onlogisch zijn als Rode Duivel Amadou Onana een vertrek uit Everton wel ziet zitten nu hij aan Arsenal en Chelsea gelinkt wordt. Los van Onana’s uitstekende prestaties op het veld is de club immers een puinhoop waarbij de miserie van Anderlecht verbleekt. Van handtastelijke fans tot chaos in de bestuurskamer.