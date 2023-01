KMI waarschuwt voor gladde wegen door regen en smeltende sneeuw

Wie vanavond laat nog op de baan is, zal moeten opletten. Er wordt lokaal aanvriezende regen en smeltende sneeuw verwacht, wat voor gladde wegen kan zorgen omdat de ondergrond bevroren is.

“Een neerslagzone bereikt rond 22 uur de Kuststreek. Tijdens de doortocht richting het centrum van het land is er tijdelijk kans op ijzel of smeltende sneeuw. En dus ook op gladde wegen”, waarschuwt weerman David Dehenauw.

Voor komende nacht geeft het KMI een code geel voor Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Brussel en gans Wallonië.

De politie vraagt chauffeurs om hun snelheid aan te passen.

Donderdagochtend trekt de neerslagzone verder richting het zuidoosten en valt er lichte sneeuw in Hoog-België en tijdelijk nog wat regen of (smeltende) sneeuw in Midden-België.

In delen van Limburg kan er tijdelijk een sneeuwlaagje van 1 à 2 centimeter blijven liggen.

Dat betekent ook de ochtendspits lokaal verstoord kan worden door het weer. In Antwerpen, waar de werken aan het viaduct van Merksem voor zware hinder zorgen, kan dat donderdagochtend voor extra problemen zorgen.

Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer staat vanaf vanavond paraat om zout te strooien waar nodig.

In weekend stijgen de temperaturen en volgende week is de vrieskou grotendeels verdwenen en krijgen we overdag weer temperaturen tussen 6 en 9 graden. ’s Nachts koelt het wel flink af.

In de Oostkantons ligt er nog altijd 10 tot 24 centimeter sneeuw en zijn de meeste langlaufpistes open. In Ovifat kan je ook skiën.