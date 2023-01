200 jobs op de tocht bij Janssen Pharmaceutica in ons land

De vakbonden werden woensdagvoormiddag samengeroepen op een Bijzondere Ondernemingsraad. Daar kregen ze te horen dat de directie in de Verenigde Staten wil dat er tweehonderd mensen in België afvloeien. Een specifieke reden is niet gegeven.

Het gebeurt wel vaker dat de Amerikaanse directie beslist dat een onderzoek naar een medicijn voor een bepaalde aandoening wordt stopgezet, en dat er daardoor enkele mensen hun job verliezen. “Maar in de tien jaar dat ik dit bedrijf opvolg, is het nooit gebeurd dat de job van tweehonderd mensen in één keer wordt bedreigd”, zegt Peter Goris, secretaris van de christelijke vakbond ACV.

Sociaal plan

Op 1 februari is er opnieuw een bijzondere ondernemingsraad. “We gaan proberen om het aantal ontslagen zo veel mogelijk naar beneden te krijgen. En we gaan ook veel vragen stellen en tegenvoorstellen doen aan de directie”, zegt Peter Goris. “Voor de mensen die wel zouden moeten vertrekken, ligt er altijd een sociaal plan klaar. Dat is voorzien voor dit soort situaties. Een van de focussen van dat sociaal plan is het zoeken naar een andere functie voor de betrokken mensen in het bedrijf. Er staan veel vacatures open.”

Bij Janssen Pharmaceutica werken ongeveer vijfduizend mensen.