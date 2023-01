VS gaat 31 Abrams-tanks leveren aan Oekraïne: “Poetin was verkeerd en blijft verkeerd”

De VS gaat 31 Abrams-tanks leveren aan Oekraïne. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden zonet aangekondigd op een persconferentie. “Poetin zei dat onze eenheid zou afbrokkelen. Hij was verkeerd, en blijft verkeerd”, zei Biden.

Enkele uren nadat bondskanselier Olaf Scholz aankondigde dat Duitsland Leopard-tanks gaat leveren aan Oekraïne, volgt de VS zoals verwacht zijn voorbeeld. “Het was gisteren elf maanden geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel”, zei president Joe Biden tijdens een persconferentie. “De inwoners van dat land hebben ongelooflijke moed getoond. De VS heeft er alles aan gedaan om hen in de sterkst mogelijke positie te brengen tegenover deze brutale agressie. De VS en Europa zijn verenigd.” Biden belde eerder vandaag met de regeringsleiders van Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en italië, en beloofde hen verenigd te blijven.

LEES OOK. Voor Duits wapenbedrijf is elke verkochte Leopard 2-tank een goudmijn

Het leveren van 31 krachtige Abrams-tanks is daar voor Biden een duidelijk voorbeeld van. “Het zal tijd kosten om ze te leveren en te integreren in het Oekraïense leger. We hebben het dan eerder over maanden dan over weken. De Oekraïense troepen moeten ook opgeleid worden om ze te gebruiken. Daar zullen we die tijd voor gebruiken”, zei Biden. “Ik ben dankbaar dat bondskanselier Scholz ook Leopard-tanks levert. Ik dank hem voor zijn inspanningen, Duitsland heeft echt zijn verantwoordelijkheid genomen.”

De moderne Abrams-tanks zijn zwaar gepantserd en grotendeels vergelijkbaar met de Leopards die Duitsland stuurt. In de VS werd vooral gewezen op logistieke problemen als reden om de tanks niet eerder te sturen. De Abrams rijden namelijk op kerosine in plaats van op diesel en zijn daardoor veel ingewikkelder in het onderhoud. Bovendien zijn ze lastiger te besturen.

LEES OOK. Oekraïne krijgt eindelijk tanks, maar Russen bereiden groot offensief voor: “Ik vrees een bommenregen”

De tanks moeten Kiev helpen om terrein te heroveren dat door Russische troepen is ingenomen, maar zouden door Moskou niet beschouwd mogen worden als een “offensieve bedreiging””, aldus nog Biden. “Daar gaat het over - Oekraïne helpen om Oekraïens grondgebied te verdedigen en te beschermen. Het is geen offensieve bedreiging van Rusland, er is geen offensieve bedreiging tegen Rusland.”

Poetin

Tijdens zijn persconferentie benadrukte Joe Biden meermaals dat de Verenigde Staten en Europa verenigd zijn. “Poetin heeft gezegd dat die eenheid zou afbrokkelen in de volgende maanden. Hij was verkeerd en blijft verkeerd. We zijn verenigd. We gaan blijven doen wat we kunnen om Oekraïne te steunen.” Biden zei ook dat de Amerikaanse beslissing geen “aanval op Rusland” is.

Biden zei verder nog niet onder druk gezet te zijn door Duitsland om de beslissing over de tanks te nemen. “We zijn verenigd en we hebben samen beslist dat we dit moesten doen om president Zelenski en zijn mensen te steunen. Het is trouwens zijn verjaardag”, voegde de Amerikaanse president er nog aan toe.

Nog tanks

Volgens officiële cijfers hebben de VS zo’n 6.000 Abrams in bezit. Behalve Duitsland hebben ook Polen en Noorwegen toegezegd Leopard-tanks naar Oekraïne te sturen. Meerdere Europese landen zouden eveneens leveringen overwegen, nu Berlijn toestemming heeft gegeven voor het doorsturen van de Leopards. Het Verenigd Koninkrijk stuurt veertien tanks van het type Challenger 2. Vlak voor de toespraak belde Biden nog met Scholz, maar ook met de Britse premier Rishi Sunak, de Franse president Emmanuel Macron en de Italiaanse premier Giorgia Meloni.