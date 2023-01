Ondervoorzitter Rode Kruis Kortrijk in cel op verdenking van aanranding

De ondervoorzitter van het Rode Kruis in Kortrijk, D.M. (54), zit in de cel. Hij misbruikte zijn functie om minstens twee vrijwilligers van het Rode Kruis aan te randen. Hij ontkent alle aantijgingen.

Twee meisjes stapten naar de politie, waarop M. op zijn werk werd opgehaald. Het parket van Kortrijk besliste de man voor te leiden bij de onderzoeksrechter. Hij wordt verdacht van aanranding van de eerbaarheid, belaging en aantasting van de seksuele integriteit. De feiten dateren van 2021 en 2022.

Dat hij dat deed in een gezagsfunctie wordt hem eveneens aangerekend. Sindsdien zit hij in de gevangenis. “Hij kan binnen enkele dagen thuis onder elektronisch toezicht zitten. Hij kan de woning niet verlaten”, zegt procureur Tom Janssens van het parket van Kortrijk.

Eerder al in opspraak

In 2016 werd M. al eens ontslagen bij het Kortrijkse parkeerbedrijf Parko. Dat gebeurde omdat er eveneens vermoedens waren van ongepast gedrag. M. vocht de beslissing aan en de stad Kortrijk moest hem nog een flinke opzegvergoeding betalen. Sindsdien vond hij werk bij een ander bedrijf.

Het Rode Kruis Kortrijk heeft geen vermoeden van welke feiten dan ook. M. was vrij actief en ging zelfs hulp bieden bij de overstromingen in Wallonië. Ook bij voetbalwedstrijden en evenementen tekende hij present. De Markenaar ontkent alle feiten. De seksueel getinte berichten die hij stuurde doet hij af als misplaatste humor. Het onderzoek in deze zaak gaat verder. Het gerecht gaat ook na of er nog slachtoffers zijn.