Camerabeelden tonen hoe inbrekers midden in nacht voordeur proberen instampen: “We zijn nog steeds bang”

Een gezin uit de Elshoutstraat is in de nacht van donderdag op vrijdag het slachtoffer geworden van een wel erg brutale inbraakpoging. Drie gemaskerde mannen probeerden uit alle macht hun voordeur in te stampen. “We schrokken meteen wakker en begonnen te roepen waardoor ze op de vlucht sloegen”, vertelt de moeder van het gezin. “Sindsdien slaapt mijn man niet meer.”

Op camerabeelden is te zien hoe midden in de nacht drie ongure types zich naar de voordeur aan de zijkant van het huis begeven. Ze dragen maskers en een van de mannen lijkt een schroevendraaier bij zich te hebben. Zonder aarzelen begint de eerste man met al zijn kracht op de voordeur te stampen. Die begeeft het echter niet zomaar en na een paar pogingen worden de inbrekers opgeschrikt door geroep van binnen in het huis.

“Hun gestamp veroorzaakte een enorm lawaai”, vertelt de bewoonster (46). “Ik had zelf eerst niet goed door wat er gaande was, maar mijn man (47) dacht duidelijk meteen aan inbrekers en begon luid te roepen. Waarschijnlijk joeg hij hen zo op de vlucht. Hij haastte zich om alle lichten aan te leggen, ik repte me naar een raam aan de voorkant van ons huis maar er was al niets meer te zien. Ik verwittigde de politie en achteraf verbaasde de brutaliteit van de inbraakpoging zelfs hen.”

Pikdonker

“De inbrekers moeten gedacht hebben dat we niet thuis waren, of dit was meer dan alleen een inbraakpoging. Daarom zijn we nog steeds bang. We gaan ons huis nog extra beveiligen, al hadden we al camera’s en verlichting. We hopen vooral dat de straatverlichting snel weer aankan, het is hier echt pikdonker ’s nachts.”

“De schade aan het huis valt gelukkig mee, onze deur kon de dag erop al hersteld worden. Daar was een duidelijke voetafdruk op achtergebleven, het labo van de politie kwam die onderzoeken. Hopelijk kan de politie de daders nog vatten.”

De politie van zone Midow stuurde die nacht nog een patrouille door de wijk maar de daders zijn spoorloos.