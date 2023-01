Er is best nog wat onduidelijkheid over de accijnshervorming. Hoe hoog zijn accijnzen én hoeveel betaal je wanneer de energieprijzen écht de pan uitswingen? Hoe en wanneer zullen ze die aanrekenen? En wordt onze factuur zo niet nog een grotere soep? Dit is het voorstel zoals het nu op tafel ligt. En daarbij kun je ook plots nul euro moeten betalen.