GOUDEN SCHOEN 2022. Simon Mignolet is al Doelman van het Jaar, ook Genk valt twee keer in de prijzen

De organisatie achter de Gouden Schoen verraste Mignolet op de gouden loper in aanloop naar de officiële start van het gala met zijn prijs van Doelman van het Jaar. Het is voor de 34-jarige Rode Duivel de vierde keer op rij dat hij de trofee in de wacht sleept. Ook na afloop van 2019, 2020 en 2021 werd hij verkozen tot beste doelman op de Belgische voetbalvelden.

“Het maakt mij heel blij dat ik hem vier keer na elkaar win”, reageerde Mignolet kort. “Het is een teken dat ik constant presteer.”

Mignolet hield blauw-zwart vorig seizoen overeind in de play-offs, op weg naar een achttiende landstitel, de derde op rij. In de herfst van vorig jaar was hij dan weer de exponent van een vooral in Europa flitsend Club Brugge, dat in de Champions League een pittige groep met FC Porto, Bayer Leverkusen en Atlético Madrid wist te overleven, waardoor het komende maand tegenover Benfica staat in de achtste finales.

Top vijf: 1. Simon Mignolet (Club Brugge) 891 punten 2. Anthony Moris (Union) 358 3. Jean Butez (Antwerp) 343 4. Maarten Vandevoordt (KRC Genk) 141 5. Davy Roef (AA Gent) 59

Trainer van het Jaar: Wouter Vrancken

De coach van competitieleider KRC Genk haalde het ruim voor Felice Mazzu (momenteel Charleroi) en Karel Geraerts (Union).

De 43-jarige Vrancken is sinds de zomer van vorig jaar werkzaam bij KRC Genk, waarmee hij ruim aan kop prijkt in de Jupiler Pro League. In de eerste helft van 2022 stond hij aan het roer bij KV Mechelen. Achter de Kazerne liet de Limburger zien wat hij als hoofdcoach in zijn mars had.

© BELGA

De 56-jarige Mazzu eindigde na een bewogen 2022 als tweede. Met promovendus Union strandde hij in het seizoen 2021/22 op een zucht van de landstitel, die na de play-offs naar Club Brugge ging. Hij versierde in de zomer een overstap naar RSC Anderlecht maar daar wilde het niet lukken en volgde eind oktober het ontslag. Intussen is hij weer bij zijn oude liefde Charleroi aan de slag.

De 41-jarige Geraerts promoveerde in de zomer van 2022 na het vertrek van Mazzu in het Dudenpark van assistent tot T1. Onder de Limburger blijft Union verbazen. RUSG staat momenteel tweede in de competitie, speelt de halve finales van de Beker van België en plaatste zich voor de achtste finales van de Europa League.

Mazzu werd na afloop van 2021 verkozen tot beste trainer op de Belgische voetbalvelden, toen als coach van Union. In 2017 triomfeerde hij ook met Charleroi.

Top vijf: 1. Wouter Vrancken (KV Mechelen/KRC Genk) 558 punten 2. Felice Mazzu (Union/Anderlecht) 439 3. Karel Geraerts (Union) 267 4. Hein Vanhaezebrouck (AA Gent) 181 5. Alfred Schreuder (Club Brugge) 157

Belofte van het Jaar: Bilal El Khannous

De 18-jarige middenvelder van competitieleider KRC Genk haalde het voor Charles De Ketelaere, die Club Brugge afgelopen zomer inruilde voor AC Milan, en Matisse Samoise (AA Gent).

El Khannous groeide de voorbije maanden uit tot sterkhouder op het middenveld van Genk, waarmee hij de Jupiler Pro League aanvoert. Het leverde de middenvelder zelfs een selectie voor het WK in Qatar op, afgelopen najaar. Niet voor België, waar hij geboren en getogen is, maar voor het land van zijn voorouders Marokko.

De 21-jarige De Ketelaere kreeg op de twee voorbije edities (2020 en 2021) de trofee voor Belofte van het Jaar en eindigt nu als tweede, met amper een punt minder dan El Khannous (355 tegen 354). Na een nieuwe landstitel met Club Brugge versierde hij afgelopen zomer een toptransfer naar AC Milan - waar hij zich voorlopig nog niet kan doorzetten.

De onvermoeibare Samoise (21), die bij AA Gent de flank op en af draaft, maakt het podium vol. Nadien volgen twee spelers van RSC Anderlecht: de 21-jarige Nederlandse aanvaller Joshua Zirkzee (nu Bologna) en de 19-jarige verdediger Zeno Debast.