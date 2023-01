Thomas Vermaelen over functie van technisch directeur bij de bond: “Als men mij vraagt, wie weet”

De Voetbalbond wil doorgaan met Thomas Vermaelen (37), onder Roberto Martinez assistent-bondscoach. Voor het bondscoachschap komt hij nog niet in aanmerking, dus het meest logische is dat hij opnieuw assistent zou worden, maar wat als hij gevraagd zou worden voor de vacante functie van technisch directeur? “Als de bond mij vraagt, wie weet”, zei hij voor de microfoon van VTM voor het Gala van de Gouden Schoen.

“Op dit moment ben ik flexibel, want ik ben nergens in dienst en dus vrij”, aldus Vermaelen. “Ik kan veel tijd spenderen met mijn vrouw en kinderen. Ik kijk wel wat er op mijn pad komt, ik sta nergens weigerachtig tegenover. Als de bond mij vraagt, wie weet”, zegt hij op de mogelijkheid technisch directeur te worden. Over de zoektocht naar een nieuwe bondscoach is hij niet op de hoogte. “Ik weet heel weinig, aangezien ik niet meer in dienst ben bij de voetbalbond.”