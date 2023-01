Frankrijk trekt binnen een maand zijn troepen terug uit Burkina Faso

Op verzoek van de regering van Burkina Faso trekt Frankrijk zijn troepen in het land terug. Ze zullen binnen een maand het land verlaten, laat het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag weten. Afgelopen zomer wees ook de militaire junta in Mali Frankrijk al de deur. Burkina Faso en Mali, beide Franse ex-kolonies, halen de laatste tijd vooral de banden met Rusland aan.

Dinsdag ontving Frankrijk een formele kennisgeving van de beëindiging van de overeenkomst uit 2018 die militaire aanwezigheid in Burkina Faso toestaat, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Volgens de krant Le Monde overweegt Frankrijk wel enkele soldaten over te plaatsen naar het buurland Niger, waar al Franse troepen aanwezig zijn.

In Burkina Faso zijn zowat 400 Franse special forces gestationeerd. De Franse aanwezigheid in de voormalige kolonie is al maanden omstreden. Tijdens meerdere betogingen werd het vertrek van de troepen gevraagd.

Sinds de militaire staatsgreep eind september regeert interim-president Ibrahima Traoré over het instabiele land. De ontevredenheid van de bevolking over de vorige regering, die nauwe diplomatieke betrekkingen met Frankrijk onderhield, was toegenomen als gevolg van instabiliteit en armoede. Al tijdens de coup zwaaiden demonstranten met Russische vlaggen.