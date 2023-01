Een stap dichter bij New York: mondeling akkoord over Dante Vanzeir

Het lijkt niet meer te kunnen gaan mislopen voor Dante Vanzeir (24). Er is een mondeling akkoord tussen Union en New York Red Bulls over een definitieve transfer.

Union zal ruim vijf miljoen euro vangen, Vanzeir kan voor minstens vier jaar tekenen in Amerika. Eerstdaags zal hij zijn medische tests ondergaan.

NY Red Bulls kwam Vanzeir op het spoor via intensieve scouting en was meteen overtuigd van zijn potentiële meerwaarde: met zijn explosiviteit, diepgang en neus voor doelpunten is hij een gedroomde aanwinst voor coach Gerhard Struber. Bij NY Red Bulls zal Vanzeir terechtkomen in een kern met hoofdzakelijk Amerikanen: er spelen amper Europeanen. Het nieuwe seizoen in de MLS begint eind februari, de doelstelling van NY Red Bulls is om mee te draaien bovenaan het klassement.

Vervanger

Union-coach Karel Geraerts ziet Vanzeir niet graag vertrekken. Met de Limburger verliest hij een sleutelspeler, het is sowieso een sportieve aderlating. De ambitie van Union, dat nog actief is op drie fronten, is om Vanzeir nog waardig te vervangen, maar de tijd tikt – de transferperiode loopt nog maar tot dinsdag. Eerder deze mercato wimpelde Union al interesse voor Dennis Eckert af. Een goede zet, blijkt nu: het is in eerste instantie aan de Duitser om Boniface en Nilsson het vuur aan de schenen te leggen.