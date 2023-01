Niemand om bij te spieken. Geen notities om uit te wisselen. Nooit op de laatste rij wat dagdromen. Noortje Volders (15) zit sinds vorige week helemaal alleen in haar klas Technologische Wetenschappen in Level X in Hasselt. “Soms moet ik na school een dutje doen. Zo zwaar is het om je de hele dag voor 100 procent te moeten focussen.”