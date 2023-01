Ex-laureaat Steven Defour met nieuwe vriendin op gouden loper: “We steken ons niet weg”

De twee zijn al enkele maanden een koppel, bleek uit foto’s op Instagram. “We steken het ook niet weg. Maar dit is wel de eerste keer dat we ons op zo’n openbaar evenement samen laten zien.”

Voor Isabel is de glitter en glamour van de voetbalwereld nieuw. De schijnwerpers opzoeken is ze niet van plan. “Ik heb daar niet zo’n behoefte aan”, zei ze. “Ik heb haar een beetje verplicht om mee te komen”, vulde Defour aan.

Hoe is het leven als partner van een beginnende hoofdcoach? “Hij neemt het wel mee naar huis. Hij is er voortdurend mee bezig”, zei Isabel. “Zeker in het begin”, beaamde Defour. “Tegenwoordig kan ik het op bepaalde dagen wel afsluiten. Maar het is drukker, er komt meer verantwoordelijkheid bij kijken.”