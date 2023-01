“Simon Mignolet is een doelman zonder parfum, maar met altijd één doel: alles proper houden”

Simon Mignolet heeft een trofee die hij dubbel en dik verdient. Omdat hij bij de Rode Duivels toevallig wordt voorafgegaan door de beste doelman ter wereld zal hij in oppervlakkige geschiedenisboeken nauwelijks in verband worden gebracht met de hoogconjunctuur van de nationale ploeg. Deze Gouden Schoen zal er ons voor altijd aan herinneren dat ook de 34-jarige Limburger een absolute topkeeper was.